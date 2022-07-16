Araban’da 15 Temmuz coşkusu Araban'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban’da 15 Temmuz coşkusu Araban'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi

İHA

Araban’da 15 Temmuz coşkusu Araban'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı düzenlendi.
Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı düzenlendi. Araban Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen program sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilk konuşmayı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptı.

Başkan Doğru, yaptığı konuşmada, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu bir kutlama değil şehitlerimizi anma günüdür. Türkiye demokrasisi açısında 15 Temmuz çok anlamlıdır. Türkiye'de ilk defa demokrasisine sahip çıkan bir millet sokaklara döküldü, gözü dönmüş kanlı terör örgütüne karşı cansiperane bir şekilde canını feda ederek kendi demokrasisine sahip çıktı. Batı emperyalizminin Türkiye üzerinde, bu güzel coğrafya üzerinde kendi oluşturdukları iç işbirlikçileriyle birlikte gerçekleştirmek istedikleri bir kalkışma hareketi 15 Temmuz günü engellenmiştir. Emperyalizm, ebetteki gerek bizim coğrafyamızda gerek Ortadoğu'da enerji kaynaklarına sahip olmak için buradaki yönetimlerin kendi güdümlerinde olmasını isteyecektir. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu kurulalı 1950 de çok partili döneme geçişle birlikte demokrasimiz zaman zaman sekteye uğratılmıştır. 1960 ihtilali, 71 muhtırası, 80 ihtilali, akabinde 28 Şubat, bu süreç içerisinde ülke belki 10 yıllar belki 20 yıllar boyunca geriye götürülmüş, ülkenin büyümesi, gelişmesi her seferinde engellenmeye kalkışılmıştır. Ancak 15 Temmuz bu işin Türkiye demokrasisi açısından dönüm noktası olmuştur. Ancak herkes şunu gördü, bundan sonraki süreçte Türkiye'de bırakın kalkışma yapmak, darbe yapmak gibi düşünceleri akıllarına bile getiremeyeceklerdir. Çünkü Türkiye'de meclisine demokrasisine hükümetine sahip çıkan ve bu anlamda bilinçlenen bir milletin olduğu herkes tarafından görüldü. Bizler, 15 Temmuz’u unutturmamalıyız, unutmamalıyız, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeliyiz. 15 Temmuz herhangi bir erke karşı, hükümete karşı yapılmış bir hareket değildir. 15 Temmuz bu ülkeyi tamamen geriye götürmek için, kendi istedikleri kişileri iktidara ve başa getirmek için yapılmış olan bir kalkışmadır. 15 Temmuz başarılı olsaydı Allah korusun ne olacaktı ben sadece bir örnek vereceğim size. 78’deki şahın devrilmesi İran’da işte terör örgütünün başı getirilecek bizim başımıza konulacaktı. Bunu hiçbir siyasi mülazaya alet etmeden hep birlikte sahip çıkmalıyız. Aksi takdirde biz her zaman emperyal güçlerin oyununa gelmeye mahkum olacağız. Batı hiçbir zaman bu coğrafyada sizin güçlü olmanıza taraf olmaz, milli savunma sanayide, ekonomide kısacası her şeyde güçlü bir devlet onlar için her zaman korkutucudur. Biz hedefimize doğru ekonomimizi büyüterek, milli savunma sanayimizi büyüterek güçlü bir ülke için hiçbir siyasi düşünceye bakılmaksızın hedefimize doğru yol yürümeye, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Oyunlara gelmemeliyiz, bu bağlamda 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere 6 yıl önce FETÖ terör örgütü devletin silahıyla, tankıyla, uçağıyla devletimize saldırarak, devletimizi, milletimizi ele geçirmeyi amaçlamıştı. Ancak söz konusu terör örgütünün hesaba katmadığı bir faktör vardı. O da aziz milletimizin dik duruşu idi. Milletimiz onlara tokadı attı ve gerekli dersi verdi. Maalesef bu hain saldırıda 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 196 vatandaşımız gazi olmuştur. Çok sayıda terör örgütü bulunmaktadır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olan FETÖ terör örgütüdür. Vatandaşlarımızın en hassas olduğu iki konu var bunlardan ilki milli değer ikincisi dini değer. İşte bu terör örgütü bu iki hassas değeri kullanarak kötü niyetini gizlemeye çalıştı. Devletimizin silahıyla devletimize saldırana kadar. Kıymetli Arabanlı hemşerilerim, bu örgütün kökünü kazıyana kadar uyanık olmalıyız. Sadece bir gün değil, 365 gün nöbette olmalıyız. Çünkü terör örgütleri isim değiştirerek farklı alanlarda karşımıza çıkabilir. Devletimiz güçlüdür, güçlü olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Kaymakam Sevgili’nin konuşmalarının ardından, FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz günü hain kalkışma sırasında canlarını hiç sayarak şehit ve gazi olan vatandaşları anlatan sinevizyon gösterisi ve 15 Temmuz kahramanları için dualar okundu. Okunan dualar ve ilahilerin ardından saat 00.30’da son bulan programa katılan vatandaşlara Araban Belediyesi tarafından dondurma ve su ikram edilirken, Araban Kaymakamlığı tarafından da irmik helvası ikram edildi.

Programa Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Başsavcı Vekili Sadık Şimşek, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu, darbe girişiminin 6. yılında da Demokrasi Meydanı’ndaydı Fadıloğlu, meydanı dolduran millete teşekkür etti Fadıloğlu: “Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar”
YEREL HABERLER Fadıloğlu, darbe girişiminin 6. yılında da Demokrasi ...
Gaziantep’te binler demokrasi nöbetinde buluştu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce kişi meydana çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te binler demokrasi nöbetinde buluştu 15 ...
Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gaziantep'te '15 Temmuz' coşkusu kortej yürüyüşü ile başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te '15 Temmuz' coşkusu kortej yürüyüşü ile ...
Şahinbey Gençlik Merkezleri’nden sınavlarda önemli başarı
YEREL HABERLER Şahinbey Gençlik Merkezleri’nden sınavlarda önemli ...
Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'dan şehit ailelerine ...
Yanlış hesap yaptı, bin 680 dolar fazla para verdi 30 bin Türk lirasına patlayan hesap hatası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yanlış hesap yaptı, bin 680 dolar fazla para verdi 30 ...
Konsey Başkanı Acar'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Konsey Başkanı Acar'dan 15 Temmuz mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’tan ‘15 Temmuz’ mesajı “Asil milletimizin kanlarıyla yazdığı kahramanlık destanıdır”
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’tan ‘15 Temmuz’ ...
Başkan Kurt: “Medya 15 Temmuz’da çok ciddi bir sınav vermiştir.”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Medya 15 Temmuz’da çok ciddi bir sınav vermiştir. ...
Conner Frankamp, Gaziantep Basketbol’da
YEREL HABERLER Conner Frankamp, Gaziantep Basketbol’da
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 15 Temmuz mesajı
GAHİB Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı
İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Özkeçeci’den 15 Temmuz mesajı
Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Celal Kadooğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya demokrasi dersi verdi”
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı “Milletimiz ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada/Ek ...
Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden jet karar İkinci duruşmada 201 gün cezaevinde yatan sanık H.G beraat etti Mahkeme 2 duruşmada kararını verirken maktülün ölümüne neden olan sopayı orantılı güç, maktülün annesinin kullandığı paspas sapını ise silah olarak değerlendirildi
YEREL HABERLER Nizip’te 1 kişinin öldüğü park kavgasında mahkemeden ...
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada
Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine saldırdı Saldırıya uğrayan diş hekiminin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı, gözü morardı Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir diş hekimi, başka bir diş hekimine ...
15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, 15 Temmuz'u anlatan 50 eser yer alıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz destanı Şehitkamil'de sergileniyor Sergide, ...
Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazaoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik ...
GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.