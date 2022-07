Gaziantep 15 Temmuz gecesi yine tek yürek, tek bilek oldu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Bu darbeye darbe yapanların meydanı gazi meydan, Demokrasi Meydanı’dır”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, darbelerin bu milletin kaderi olmadığını dile getirerek, “10 yılda bir darbe. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürecek. Bu bizim kaderimiz değil. Artık bu millet uyandı. Artık bu millet kadını, erkeği, genciyle yaşlısıyla uyanmıştır. Bu darbeye darbe yapanların meydanı gazi meydan, Demokrasi Meydanı’dır” dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda binlerce Gazi şehirliyi buluşturdu. 6 yıl önce Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin millet tarafından tek yürek karşı durduğu 15 Temmuz Gecesi’nin yıl dönümünde Gaziantep’te demokrasi nöbetinin yeri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tekrar aynı gurur ve inanç yaşandı.



Program, müze ziyareti ve kortej yürüyüşüyle başladı

Kutlama programına Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve 15 Temmuz Gecesi yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Türkiye'nin ilk dijital müzesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni il protokolü ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek başlandı. Ziyaret sonrası İstasyon Meydanı’ndan protokol ve vatandaşlar, 200 metrelik Türk Bayrağı ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde programın yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kortej yürüyüşü yaptı.



Şehitler için saygı duruşu

İstikbal ve istiklal davası için FETÖ örgütüne karşı koyan 251 şehit ve bütün şehitleri anmak için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın gösterisi ve Kuranı Kerim tilavetiyle sürdü. O gecede Türkiye’de yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de yayınlanan hitaplarıyla sürdü.



Osman Öztunç sevilen şarkıları gazi şehirlilerle söyledi

Program, halk müziği sanatçısı Osman Öztunç’un konseriyle sürdü. Gazianteplilerle buluşan Öztunç sevilen şarkıları vatandaşlar ve protokolle birlikte söyledi.

Konser sonrası Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il genelinde 386 kişinin katılımıyla düzenlenen "Şiirlerin Dilinde Direniş 15 Temmuz Şiir Yazma Yarışması” ile Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Karate Turnuvası’nda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.



“15 Temmuz ruhuyla hiç unutmadan, unutturmadan yeni destanı yazacağız”

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Gecesi meydanı dolduranlara selam ederek, “15 Temmuz, Alparslan’ın Malazgirt’e girişi ne ise, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği gün ne ise, Çanakkale’yi geçilmez kılan ne ise, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal mücadelesi ne ise odur. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ölümüne ölümüne meydanlara’ dediği meydanları dolduran benim faziletli, erdemli hemşerilerime helal olsun. 15 Temmuz onurumuzdur, şerefimizdir. Darbe yapanlara darbe yapan bu milletten Allah razı olsun diyoruz. O karanlık geceyi sabaha, aydınlığa döndüren bu milletten Allah razı olsun. 100 yıl önce ecdat büyük bir mücadele verdi. 100 yıl sonra biz torunlar, hem bu tarihle onur duyuyor ama üzerimizde büyük bir emanet var. Gazi şehrin torunları ikinci yüzyılın destanını yazmak için burada. 15 Temmuz ruhuyla hiç unutmadan, unutturmadan yeni destanı yazacağız” dedi.



“15 Temmuz ruhuyla çok çalışacağız”

Yaşanan geçici krizlere aldırmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Fatma Şahin, “Bu darbe milletin kaderi değildir. 10 yılda bir darbe. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürecek. Bu bizim kaderimiz değil. Artık bu millet uyandı. Artık bu millet kadını, erkeği, genciyle yaşlısıyla uyanmıştır. Bu darbeye darbe yapanların meydanı gazi meydan, Demokrasi Meydanı’dır. Önümüz çok aydınlık. Başımızda Cumhurbaşkanımız, Ankara’da milletvekillerimiz, valimizin koordinasyonunda ‘Eğitim şehri Gaziantep’, ‘Bilim şehri Gaziantep’, ‘Spor şehri Gaziantep’ diyoruz. Genç dostu, kadın dostu bir şehir için çalışıyoruz. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. 15 Temmuz ruhuyla çok çalışacağız. İkinci yüzyılın destanını bu meydandaki gençler yazacak. İkinci yüzyılı yazmak için hiçbir zaman durmayacağız. Bu gayret, iman, aşkla bu destan bizim diyoruz. Biz çok yürekli, mutlu, onurluyuz. 15 Temmuz gecesi Demokrasi Meydanı’nı en hızlı dolduran şehir Gazi şehirdi. Gazi şehrin torunları ikinci yüzyılın bütün hikayesini, destanını yazmaya hazır. Bizim de bu milletin emrinde hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Zafer inananların, Gazi şehrin olacak” ifadelerini kullandı.



“Darbe girişimini yapanlar 7’den 70’e bir direncin olacağını, karşı koymanın olacağını hesaplamadılar”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise 15 Temmuz’un son haçlı seferi olduğunu belirterek, “Buna gerçekten gönülden inanıyorum. En önemli göstergesi baktığımızda hiçbir Avrupalı devletin o süreçte yanımızda olmaması. Normalde bir kuşun kanadı kırıldığında, bir hayvanın ayağı çamura battığında yüzlerce açıklama yapan devletlerin hiçbiri yanımızda değildi. Bunu yapanlar, bizlerden birilerini çalanlar, kiminin evladını, kiminin kardeşini, kiminin ise kendisini çalan FETÖ terör örgütü. Bu örgüt yaptıkları eylemleri inkar ederek yalan söyler. Hiçbir FETÖ mensubunun yaptığı eylemi üstlendiği görülmez. İnkar ve iftira üstüne kurulmuş bir terör örgütü bu. O gece her şeyi hesapladılar tek bir şeyi hesaplamadılar. Milletimizin ferasetini, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetini hesaplamadılar. Buna karşı 7’den 70’e bir direncin olacağını, karşı koymanın olacağını hesaplamadılar. O gece Allah milletimizin kalbinden korkuyu alıp götürdü. 7’den 70’e herkesin ölüme seve seve gittiğini, gaziliğe ve şehitliğe seve seve gittiğini gördük ve şahit olduk. Bunun neticesinde bu aziz millet bu devletin geleceğini uçurumun kenarından almış oldu. Bundan sonra bize düşen bu bilinçle bu gece olduğu gibi unutmadan, unutturmadan sahip çıkmak, daha çok çalışmak, saflarımızı sıklaştırmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek. Askeriyle, polisiyle, siyasetçisiyle, TBMM ile 84 milyon bir ve beraber olduğumuzu bilerek buna sahip çıkarak daha çok çalışarak bunu bilmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.



“15 Temmuz gecesi, aradan yüz yıl, bin yıl geçse de asla unutmayıp, unutturmayacağımız bir gece”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına değinerek, “Geçen 6 yıla rağmen 15 Temmuz’u unutmayıp, Gazi şehrin demokrasi ruhunun yaşadığı ve yaşatıldığı bu Demokrasi Meydanı’nda yine bir 15 Temmuz gecesini onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi, aradan yüz yıl, bin yıl geçse de asla unutmayıp, unutturmayacağımız bir gece. Bu milletin geleceğine, bekasına, varlığına kastedilen bir geceydi. Ali Şahin olarak o geceyi TBMM’de eşim ve oğlumla geçirdim. Rabbimin bana bahşettiği iki önemli şeyden biri o gece eşim ve oğlumla TBMM’de bu milletin bekasına kasteden hainlere direnmek. İkincisi ise Çanakkale’de askerlik yapmış olmam. O geceyi sabaha kadar başımıza bombalar yağarak geçirdik. Üzüntü veren o gece TBMM, milletimizin iradesini bombalayan, yine milletin uçaklarını ele geçirmiş bir avuç hainin kendi meclisimizi bombalaması. Tarihin hiçbir evresinde böyle bir ihanet yaşanmadı. Bununla yüzleştik. Yeryüzün tüm çürümüş sistemlerini, kaba kuvvet medeniyetlerini, bir bir yürürlükten kaldırıp, yeryüzünde merhamet, paylaşım merkezli bir medeniyeti kuracağız” şeklinde konuştu.



Programda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, günün anlamına yönelik konuşma yaptı, yaşananları aktardı. Program Gaziantep İl Müftülüğü’nün hazırladığı program ve selalarla sürdü.



Öte yandan etkinlikler öncesi Gaziantepli şehit aileleri ve gazilere Gaziantep Valisi Davut Gül, Başkan Şahin ve protokol üyeleri tarafından ziyaretler yapıldı. 15 Temmuz şehitleri için Ulu Cami’de Mevlid okutuldu.

