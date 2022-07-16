Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından şüpheliler; H.İ.K., T.G., A.T., Y.Ö. ve M.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-07-16 16:41:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.