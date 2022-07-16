Ayakkabı kutularındaki esrarı dedektör köpek buldu Jandarma 18 kilo 500 gram esrar ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dedektör köpeği, ayakkabı kutuları içerisinde 18 kilo 500 gram kubar esrar buldu. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmalar çerçevesinde Şahinbey ilçesine bağlı Kürüm Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese 2 gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin adreste yaptığı detaylı aramada 18 kilo 500 gram kubar esrar, 227 kök kenevir, cep telefonu, 5 bin 850 TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Ayakkabı kutularına zulalanan esrarın yerini operasyonda ekiplere destek veren dedektör köpek buldu.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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