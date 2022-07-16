Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (3)

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-07-16 22:03:41



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