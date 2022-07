Hayata gözlerini yeniden açtı

Gaziantep’te, 15 yıl önce oynadığı enjeksiyon iğnesinin gözüne saplanması sonucu görme kaybı yaşayan 24 yaşındaki genç kıza, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde protez göz takıldı.

Gaziantep’te yaşayan 24 yaşındaki Canan Bülek, çocukken oynadığı enjeksiyon iğnesinin gözüne saplanması sonucu görme kaybı yaşadı. Yıllardır, zaman zaman hem ağrı yaşayan hem de estetik ve psikolojik açıdan kendini kötü hisseden Bülek, ANKA Hastanesi’nde takılan protez gözle adeta yeniden doğdu.



“Artık gözlerimin içi gülüyor”

9 yaşındayken oynadığı enjeksiyon iğnesinin gözüne battığını ifade eden Canan Bülek, iki gün sonra gözünde kapanma ve küçülme meydana geldiğini söyledi. Daha sonra görme kaybı yaşadığını aktaran Bülek, “Görme kaybı yaşadıktan sonra gözüme protez takılmasını istedim. Ama bu fikir ailemi korkuttuğu için karar veremedim. Yıllardır estetik ve psikolojik açısından bu durum beni çok etkiliyordu. Eşim ile Op. Dr. Ali Hakim’e muayene için geldik. Doktorumuzun bizi bilgilendirmesi ve pozitif yaklaşımı nedeniyle ameliyat olmaya karar verdim. 2 ay önce protez takıldı, kontrol için geldim. Hem ağrılarımdan hem de yüzümdeki şekil bozukluğundan kurtuldum, çok mutluyum. Artık gözlerimin içi gülüyor" diye konuştu



“Memnun görmek bizi mutlu etti”

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Op. Dr. Hakim Reyhan ise, “Hastamız çocukken talihsiz bir olay yaşamış. Eşi, göz muayenesine geldiğinde kendisi de protez hakkında bilgi almak istedi. Yapılan muayene sonucu hastamıza protez için uygun olduğunu söyledik. Hastamız karar verdikten sonra da protezi taktık. Operasyondan 2 ay sonra kontrole geldiğinde her şeyin normal olması ve hastamızın memnun olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. “dedi



“Gözünü kaybedenler için yaygın bir tedavi seçeneği”

Protez göz tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Reyhan, “Protez gözler, gözünü kaybedenler için çok yaygın kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Her yaştan ve cinsiyetten insanın, travmatik bir göz yaralanması, hastalık veya göz veya yüzdeki bozukluklar nedeniyle bir gözü veya bazı durumlarda her iki gözü çıkarılabilir. Böyle durumların devamında istenirse eğer protez göz takılabilir. Protez bir gözün amacı, gözün eksik olduğu göz çukurunda dengeli bir yüz görünümü oluşturmak ve rahatlığı artırmaktır. Göz protezi ameliyatlarında pek çok yöntem mevcuttur. Yöntemi ne olursa olsun en önemli 2 faktör, sağlıklı bir soket yüzeyi oluşturmak ve içeriye yerleştirilen implantın açılmasını/atılmasını önleyecek önlemler almaktır. Protezin hareketi, içerideki yüzeyin ve hacmin muntazam olarak temin edildiği cerrahi tekniğe bağlıdır. Ameliyat çoğunlukla genel anestezi altında yapılır, bazı durumlarda lokal anestezi ile de yapılabilir” diye ekledi.



“4 hafta sonra iyileşme tamamlanmış olur”

Ameliyatın ardından ilk 24 saatte damardan ağrı kesici uygulandığını sözlerine ekleyen Reyhan, “Bu şekilde hastanın geceyi konforlu geçirmesi temin edilir. Ertesi gün hasta taburcu edilir; bundan sonraki süreçte herhangi bir şekilde ağrı veya rahatsızlık hissi beklenmez. Göz 2 gün kadar sıkı bandaj altında tutulur, yaklaşık 1 hafta sonra kapakları kapatan dikiş alınır. Yeni oluşturulmuş göz yüzeyinde protez yerleştirilene kadar şeffaf bir plastik genişletici olarak tutulur. Yaklaşık 4 hafta sonra iyileşme tamamlanmış olur. Bu aşamada yüzeyin kalıbı alınarak kişiye özel protez hazırlanır ve kapakların arasına yerleştirilir. Bu kalıp göz yüzeyinde reaksiyon yaratmayacak özel bir maddeden hazırlanır ve diğer gözle aynı büyüklük, şekil ve renkte olacak şekilde işlemden geçirilerek hazırlanır. Bu protezin çıkartılarak temizlenmesi gerekmez, aylarca dokunulmadan kalabilir ancak kişi istediği zaman bu protezi rahatlıkla çıkartıp takabilir. İyi bir ameliyat süreci sonrasında protezin kendiliğinden düşmesi veya çıkması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

