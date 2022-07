Şehitkamil'de bu yıl akıl ve zeka oyunları yılı olacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Akıl ve Zeka Oyunları Yaz Akademisi’ni ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 20222023 eğitimöğretim yılının akıl ve zeka oyunları yılı olacağını belirterek, ilçe genelindeki tüm okullara akıl ve zeka oyunları setlerinin armağan edileceğinin müjdesini verdi.

Hamleni Yap Projesi ile 20212022 eğitimöğretim yılında on binlerce öğrenciyi satranç sporuyla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, yeni dönemde milli eğitim camiası ile iş birliği içerisinde akıl ve zeka oyunları alanında birbirinden değerli çalışmalar yürütecek. Daha önce ilçe genelindeki tüm ilkokullara müfredat ve yaş grubuna uygun içeriklerle oyun setleri armağan eden Şehitkamil Belediyesi, eylül ayında ilk ders zilinin çalacağı yeni eğitimöğretim yılında Şehitkamil ilçesindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselere akıl ve zeka oyunları setleri armağan edecek. Akıl ve zeka oyunları alanında kulüplerin kurulması ve daha fazla öğrencinin yarışmalarda yerini alabilmesi adına birbirinden renkli organizasyonlara başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde her dönem 300’ün üzerinde kursiyere 1. ve 2. kademe düzeyinde akıl ve zeka oyunları eğitimleri veriliyor.

Akıl ve zeka oyunları eğitimlerine katılanları ziyaret eden ve küçük yaştaki kursiyere oyunlar esnasında eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, akıl ve zeka oyunları eğitimlerine çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl yürütme, problem çözme, iletişim, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, düşünme, araştırma, karar verme, teknolojiyi doğru kullanma ve girişimcilik becerilerini artırıyor. Çabuk ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan oyunlar oynanırken, eğlenirken öğrenme ilkesini benimsiyoruz. Geçtiğimiz dönem ilkokullarımıza armağan ettiğimiz oyun setlerini, yeni eğitimöğretim döneminde ilçemiz genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselere armağan edeceğiz. Okullarımızda kulüplerin kurulması ve öğrencilerimizin yarışmalara katılmaları noktasında da çalışmalar yapıyoruz. İşin mutfağında yani akademilerimizde ise her dönem 300 öğrencimiz, stratejik hamlelerle tanışıyorlar. İnşallah bu sayıları daha da yukarıya taşıyacağız. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum.”

