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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NASA sergisi 6 Ağustos’ta sona eriyor

İHA

NASA sergisi 6 Ağustos’ta sona eriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uzay Sergisi, 6 Ağustos’ta sona eriyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’ndeki sergi şu ana kadar, 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.
60 yıl önce başlayan uzay yolculuğunun sürecini merak eden misafirler, astronot ve kozmonotların günlük yaşamlarında kullandığı tarihi öneme sahip koleksiyon eserlerine, araçlarda bulunan malzemelere, yemek aparatlarına, astronot kıyafetlerine tanıklık ediyor. Sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak ziyaretçilere sunuluyor.
Roket modelleri ve gerçek ay taşı bilim meraklılarıyla buluşuyor
4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli yer alan sergide ayrıca uzay ve bilim meraklıları gerçek ay taşına dokunabiliyor.
Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgiyi tazeleyen ve eğlendiren sergi, sadece gazi şehirlilerden değil çevre illerden de ziyaretçi alıyor.
6 Ağustos’ta son bulacak sergiyi gezmek isteyen vatandaşlar, www.gaziantep.bel.tr ve https://muzeyyenerkulbilimmerkezi.com/ adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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