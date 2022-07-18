Gaziantep'te orman yangını (1)

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-07-18 15:38:32



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