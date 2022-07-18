Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 234 şüpheliden 19'u, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok semtinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada yapılan eş zamanlı baskınlarda; 2 kilo 546 gram esrar, 329 gram metamfetamin, 109 kök kenevir, 81 gram eroin, 26 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 1 tüfek geçirilirken, 234 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 215'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-07-18 15:39:52
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