Gaziantep'te orman yangını (2)

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VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-07-18 15:46:41



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