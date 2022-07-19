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OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten sanayicilere kutlama

İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren firmalar için bir kutlama mesajı yayımladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten sanayicilere kutlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren firmalar için bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Şimşek mesajında, Mayıs ayında açıklanan İSO 500 listesine Gaziantep'ten 33 firmanın girdiğini hatırlatarak, "2021 yılı verilerine göre Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında Gaziantep'ten listeye 38 firma girmeyi başarmıştır. Böylece, Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisindeki firma sayısı 71'e yükselmiştir. Gaziantep bu rakamlara göre, ilk 1000'de en fazla firması bulunan 3. il oldu" dedi. Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasına giren firmaları kutlayan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, şöyle devam etti:
"Gaziantep'in Türkiye'nin en büyü 1000 sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısının her yıl artmaya devam etmesi şehrimiz ve ülkemiz adına sevindirici bir durumdur. Bu başarıda payı olan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı alkışlıyorum. Gaziantepli sanayiciler olarak ülkemizin kalkınmasının daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçtiğinin bilinci ile daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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