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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki eğitim gören 8 bin öğrenciye büyük destek

İHA

Mesleki eğitim gören 8 bin öğrenciye büyük destek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören 8 bin 207 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bin 300 TL'lik desteğin yanı sıra, ailelerine de Şahinbey Belediyesi tarafından 500 TL'lik destek sağlanıyor. Hem eğitim gören hem de meslek öğrenen öğrenciler, aile bütçelerine de katkı sunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında imzalanan protokol ile mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören 8 bin 207 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylık bin 300 TL, Şahinbey Belediyesi ise öğrencilerin ailelerine her ay 500 TL nakdi destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bakanlık desteği öğrencilerin hesabına yatırılırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilecek desteğin annelerin hesabına yatırılacağını ifade etti.
Verilen desteğin en iyi şekilde anneler tarafından değerlendirilebileceğini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, “Geçtiğimiz günler içerisinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in katılımı ile imzaladığımız protokolle 8 bin 207 öğrenciye her ay 500 TL nakdi destek sağlanacağını açıklamıştık. Gençlerimizin eğitimi için verilen bu desteği en iyi şekilde değerlendirecek olan, yine onları dünyaya getirip büyüten anneleridir. Bu nedenle bu desteği öğrencilerimizin annelerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.

"Aileme destek oluyorum"
Mesleki eğitim merkezinde bayan kuaförlüğü eğitimi gören Kübra Özcan, verilen destekle ailesine yardımcı olduğunu belirterek, “Haftada bir gün mesleki eğitim merkezine gelerek eğitim alıyorum. Kalan zamanlarda ise iş yerinde çalışarak aileme destek olmaya çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığından aldığım destek ve iş yerinden aldığım ücretle aileme yardımcı oluyorum. Şimdi de Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere 500 TL destekte bulunuyor. Milli Eğitim Bakanımıza ve Şahinbey Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

"Kızımın geleceği olsun istiyorum"
Mesleki eğitim merkezinde bayan kuaförlüğü eğitimi gören Kübra Özcan’ın annesi Zeynep Özcan ise, “Kızım haftada bir gün mesleki eğitim merkezine gidip, kalan günlerde de bayan kuaföründe çalışıyor. Kızımın bir geleceği olsun istiyorum. Bu nedenle mesleki eğitim merkezine gönderiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezine gittiği için kızıma her ay bin 650 TL, Şahinbey Belediyesi de 500 TL destek veriyor. Düzenlenen projeden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına ve Şahinbey Belediyesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Çifte destek
Yapılan proje ile ara eleman sıkıntısının ortadan kalkacağına inandığını ifade eden oto tamirci ustası Mehmet İbili de, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve Şahinbey Belediyemiz ara eleman konusunda bizi çok destekliyor. İşimizde çırak ve kalfa bulmakta zorlandığımız dönemde bu tür projelerle bu işlere de ilgi artacaktır. Yapılan projelerden ve verilen desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

"Hem eğitim görüyorum hem de meslek öğreniyorum"
Oto tamirci ustası Mehmet İbili’nin yanında çalışarak hem iş öğrenip hem de verilen desteklerden yararlanan Barış Kalkan ise, “Haftanın bir günü Şahinbey Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görüyorum. Buraya gelerek aynı zamanda lise diplomamı da almış olacağım. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına, Şahinbey Belediyesine ve ustama çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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