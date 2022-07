Fıstığın anavatanında görenleri şaşırtan ağaç Bu fıstık ağacı mahsulü bir ay erken veriyor

Fıstığın başkenti Gaziantep’te diğer ağaçlara göre mahsulü bir ay önceden veren fıstık ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Fıstığı erkenden vermesiyle şaşırtan ağaçla çiftçinin kazancının artabileceğine dikkat çeken Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, “Biz fıstığı bir ay önceden yetiştirirsek çiftçimiz daha çok para kazanır” dedi.

Fıstığın anavatanı Gaziantep’teki milyonlarca fıstık ağacından biri mahsulü diğer ağaçlardan bir ay önce verdi. Bahçesindeki yüzlerce fıstık ağacından birinin mahsulü diğer ağaçlardan bir ay önce verdiğini fark eden Mustafa Uludağ, büyük şaşkınlık yaşadı. Ağaçtan topladığı yaş Antep fıstığını Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığına götüren Uludağ, yılın ilk mahsulünü erkenden almasından dolayı tam altınla ödüllendirildi. Bahçesindeki ağaca gözü gibi bakan Uludağ, ağacın çoğaltılarak bölgeye yayılması için çağrı yaptı.

Fıstık ağacını kalem atarak çoğaltacaklarını söyleyen Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, fıstığın erken hasat edilmesiyle çiftçinin daha çok para kazanabileceğini söyledi.



“Diğer ağaçlar içini doldurmadan bu ben fıstık oluyor”

Her yıl fıstığını geç kaldığını düşünerek Ziraat Odası'na götürmediğini söyleyen Mustafa Uludağ, bu sene Ziraat Odası Başkanına sorarak fıstığını alıp götürdüğünü belirtti. Onların da ağacın bu kadar erken zamanda mahsul vermesine şaşırdığını aktaran Uludağ, “Bana bu ağacın neden erken fıstık verdiğini sordular. Ben de bilmediğimi söyledim. Aşısını da ben yapmıştım. Ancak neden böyle olduğunu Allah bilir. Nedenini bilmiyorum ama bu ağaç mahsulü her yıl erkenden veriyor. Diğer ağaçlar daha içini doldurmadan bu ben fıstık oluyor. Bu haliyle silkelesem 34 kilo ben fıstık çıkar. Onu da çarşıya götürüp satabiliriz. Diğer ağaçların bu hale gelmesi için en az 1 ay lazım. Diğer ağaçlardan bir ay erken veriyor. Hatta kuşlar şimdiden yemeye başlamış, onlar yiyorsa olmuş demektir” dedi.



“Hasat erkene alınmış olur”

Ağacın erken meyve vermesini fark ettiği ilk anda şaşırdığını söyleyen Uludağ, “Ben fıstığı erkenden verdi. İçini erkenden doldurdu. Ağacın verimi de güzel. Bu fıstık ağacı çoğaltılırsa hasat erkene alınmış olur. Bu baklavacılar için de çok iyi olur. Erken olduğu için ağaç dinçleşir. Ağacın yükü azalır. Önümüzdeki yıl için ağaç daha dinç olur. Diğer ağaçları yaşa bırakırsam hasat için aralarında bir buçuk ay fark var. Bu ağaç çoğalırsa sürüm dengelenmiş olur, fiyatlar da dengelenir. Bu erkenden hasat olduğu için fiyatlı gider. Diğer hasat da aynı şekilde piyasaya göre fiyatlanır. Ancak bu ağacın fıstığı erken gittiği için arada fiyat farkı olur” diye konuştu.



“Bu ağaçla çiftçi daha çok para kazanır”

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise, Türkyurdu Mahallesi’ndeki çiftçi Mustafa Uludağ’ın bahçesinde gezerken bu ağacı fark ettiğini söyledi. Çiftçinin 10 gün önce kendisini arayarak fıstık ağacından bahsettiğini aktaran Yiğit, “Ben de fıstığı getirmesini istedim. Demek ki bu eskiden beri varmış, farkında olmamışız. Fıstık ağacına kalem atarak çoğaltmaya çalışacağız. Normalde Gaziantep’teki diğer ağaçların bu hale gelmesine bir ay var. Biz fıstığı bir ay önceden yetiştirirsek çiftçimiz daha çok para kazanır. Çiftçimiz daha pahalı satar. Bu ağaçla çiftçi daha çok para kazanır. Diğer ürünlerde de böyle, her meyvenin ilk sürümü çok pahalı gidiyor” ifadelerini kullandı.

