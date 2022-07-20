Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te yolda yürüyen bir gencin tek yumruk darbesiyle bayılttığı kişiyi gasp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde 3 gün önce gece saatlerinde yaşandı. Boş sokakta iki arkadaşıyla birlikte yürüyen genç yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı. Adamın baygınlığını fırsat bilen gencin gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması görüntüde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.