TÜMA 2022 raporu açıklandı SANKO Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında “akademik destek ve ilgi” ve “kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet” kategorisinde 4’üncü, devlet ve vakıf üniversitelerinde “öğrenim deneyiminin tatminkârlığı” kategorisinde ise 7’nci sırada yer aldı Rektör Prof. Dr. Dağlı, öğrenci değerlendirmesine göre, üstün performansından dolayı bronz ödüle değer görüldü

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (ÜniAr) gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporuna göre 73 vakıf üniversitesi arasında “Akademik Destek ve İlgi” ile “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde 4’üncü, 199 devlet ve vakıf üniversitesi arasında “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” kategorisinde ise 7’nci sırada yer aldı.

TÜMA 2022 sonuçlarına göre, “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 7’nci, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında 8’inci olan SANKO Üniversitesi A Plus Üniversite kategorisindeki yerini korudu.

“Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” alanında 9’uncu, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanında 18’inci sırada yer alarak A kategorisinde değerlendirilen SANKO Üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi arasında “Akademik Destek ve İlgi” ve “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde 4’üncü, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” kategorisinde ise 7’nci sırada yer aldı.

TÜMA 2022, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimi için katkı sağlamak amacıyla 126 devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrencinin değerlendirmesiyle, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alan üzerinden gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Güner Dağlı’ya ÜNİAR bronz ödülü

Toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversite rektörlerine ilişkin veriler toplanarak yapılan değerlendirme sonucu SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üstün Performansından” dolayı bronz ödüle değer görüldü.

Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Başarının kahramanları, Mütevelli Heyet Başkanımız ve üyeleri, SANKO Ailesi, tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz ve bize güvenen velilerimizdir” dedi.

“2014 yılında eğitim yolculuğuna başlayan üniversitemiz, her yıl başarı performansını artırarak ülkemizde ve bölgemizde üst sıralarda yer almaya devam ediyor” diyen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, şunları kaydetti: “Sağlık temalı üniversite olarak insana hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, öğrencilerine sağladığı bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarıyla da farklı imkânlar tanıyoruz.

Öğrencilerimizin memnun olması ve unutamayacakları bir üniversite hayatı yaşamaları için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz kariyer hayatlarında, SANKO’dan aldıkları eğitimin farklılığını görecekler.”

SANKO Üniversitesi’nin TÜMA 2022 sonuçlarına göre en iyi üniversiteler içinde yer almasının mutluluk ve gurur verici olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Kısa zaman içerisinde yapacağımız yeni kampüsümüzle, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarımızın sayısını artırarak başarılarımızı daha üst sıralara taşıyacağımıza eminim. Başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim.”



SANKO Üniversite’si

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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