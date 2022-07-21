Suudi Arabistan’a halı ihracatı başladı İlk altı ayda Güneydoğudan 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Zeynal Abidin Kaplan: “Küresel krizden en az etkilenmek için tedbirler alıyoruz” “Yeni pazarlarda büyümek, pazar çeşitliliğimizi arttırmak en büyük hedefimiz”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Zeynal Abidin Kaplan, 2022 yılının ilk altı aylık dilimini değerlendirildiği yönetim kurulu toplantısında son yıllarda Suudi Arabistan’a halı ihracatında yaşanan sorunların çözüme kavuştuğunu ve yeniden doğrudan halı ihracatına başlandığını ifade etti.

2022 yılının ilk altı aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri bölgeden toplam 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatına imza attı. GAİB hizmet binasında Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında toplanan GAHİB yönetim kurulu gündemi değerlendirerek 2022 yılının ilk altı aylık sürecinde bölgeden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını masaya yatırdı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Zeynal Abidin Kaplan yılın ilk altı aylık sürecinde bölgeden toplam 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade ederek, “Zorlu geçen 2021 yılının ardından 2022 yılının ilk altı aylık sürecini de geride bıraktık. Bu süreçte bütün sektörler gibi halı sektörümüz de global sorunlarla karşılaşıyor. Küresel krize dayalı olarak ülkemizde yaşanan sorunların ilgili bakanlıklarla çözümü için sürekli bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarla temas halindeyiz. Dünya genelinde yaşanan bu küresel krizden sektörümüzün en az etkilenebilmesi içinde sadece kurumlarımızla değil, aynı zamanda üretici firmalarımız ve paydaşlarıyla da etkin bir şekilde sorunların çözümü için temaslarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Suudi Arabistan’a halı ihracatı yeniden başladı”

Son yıllarda durma noktasına gelen Suudi Arabistan’a halı ihracatının iki ülke arasında gerçekleştirilen temasların ardından yeniden başladığına da dikkat çeken GAHİB Başkanı Kaplan, “Halı sektörünün en büyük pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan’a yönelik iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından diğer sektörler gibi yeniden halı sektörümüzün de halı sevkiyatı başlamıştır. Bu pazar sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Suudi pazarlarında eski parlak günlerimize yeniden kavuşacağımıza inanıyor, yenilikçi ürünlerimizle bu pazardaki etkinliğimizi arttırmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.



En fazla ihracat Amerika'ya

2022 yılının ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinden gerçekleştirilen toplam 1 milyar 355 milyon 384 bin dolarlık ihracatın yüzde 67,8’lik bölümüne denk gelen 919 milyon 584 bin dolarlık kısmının GAHİB üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Bölgemizden yılın ilk altı aylık döneminde 148 ülkeye toplam 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ülke grupları bazında değerlendirdiğimizde en fazla ihracatımız 336 milyon 669 bin dolarla Amerikan ülkelerine, 176 milyon 78 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine ve 154 milyon 215 bin dolarla AB ülkelerine gerçekleştirilmiştir. Ülke bazlı ihracatta ise ilk sırada 309 milyon 604 bin dolarla Birleşik Devletler yer alırken ikinci sırada ise 47 milyon 642 bin dolarla Irak gelirken üçüncü sırada ise 47 milyon 482 bin dolarla Birleşik Arap Emirliği'ne gerçekleştirilmiştir” dedi.



“Sektörel sorunların çözümü için sektörle koordineli çalışıyoruz”

2022 yılında dünyanın global bir krizle karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekleyen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, halı sektöründe yer alan sektörün bütün paydaşlarıyla koordineli olarak çalışarak ortak sorunların çözümü izin büyük çaba sarf ettiklerini sözlerine ekleyerek, “Birçok sektör gibi halı sektörü de dünya genelinde yaşanan küresel krizlerden etkilenmektedir. Sektörümüzün paydaşlarıyla sürekli görüş alışverişinde bulunarak sorunlarımızı tespit edip ilgili bakanlıklarımızla temaslar kurarak çözmeye çalışıyoruz. Dünya halı sektörünün lideri olan ülkemizin bu özelliğini kaybetmemesi için elbette sektörümüzün kenetlenerek yol alması gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Mevcut pazarlar korunacak yeni pazarlar bulunacak”

Sürdürülebilir halı ihracatı için mevcut pazarlardaki pazar paylarını arttırırken yeni pazar arayışlarını da sürdüreceklerini ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, “Son iki yıldır pandemi nedeniyle gidemediğimiz ülkelere bu yeni süreçte alım heyetleri düzenleyerek yeniden gitmeyi ve yeni pazarlar bulmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede gerek Ortadoğu ve Afrika gerekse AB ve ABD pazarlarında yenilikçi ürünlerimizle ihracatçılarımızın daha etkin olabilmesi için tanıtım ve alım heyetleri düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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