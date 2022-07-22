“Gençlik Çalışanları için Girişimcilik Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesi HKÜ’de açıldı

“Gençlik Çalışanları için Girişimcilik Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesinin açılış programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sine Amfi’de gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile Erasmus+ programı altında uygulanan “Gençlik Çalışanları için Girişimcilik Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesinin açılış programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sine Amfi’de gerçekleştirildi. 21 farklı ülkeden gelen 48 katılımcı, HKÜ kampüsünü gezdikten sonra Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından girişimcilik alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



Kalitto desteğiyle 152 patent başvurusu yapıldı

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ’nün girişimcilik alanında gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili istatistiki bilgiler verdi. Dereli, “HKÜ ön kuluçka merkezinde 47 firmanın temeli atıldı. Bunlardan 14’üne donörlerden tohum yatırımı temin edildi. Şu an 13 firma faaliyet halinde. ÜniversiteSanayi işbirliğini geliştirme amacıyla Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’ni ve OSB Müdürlüğü ile birlikte Teknokent’i kurduk. OSB Teknokent’te akademisyenler ve girişimciler 41 resmi ArGe ve yazılım projesi uyguladılar. KALİTTO desteğiyle öğrenci ve akademisyenlerimiz tarafından toplam 152 patent başvurusu yapıldı. Üniversitemiz tarafından son 3 yılda sanayi kuruluşları ile 33 ArGe projesi hayata geçirildi. Toplam 4 milyon 460 bin TL bütçeli bu projelerde, üniversitemizin akademisyenleri görev aldılar. Bunların yanı sıra, başarılı girişimlerin uluslararası pazara taşınması amacıyla ‘Starcamp Uluslararası Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi’ Palo Alto Silikon vadisinde kuruldu. Türkiye’deki 3 üniversitenin ortaklığı ile 2,7 milyon Euro bütçeli SMARTNET AB projemizde, yapay zeka tabanlı teknoloji transferi mekanizmaları geliştiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız proje çerçevesinde sizler üniversitemizi ve girişimcilik ara yüzlerimizi daha yakından tanıma fırsatı elde edecek, genç bireylerin fikirlerinin desteklenmesi ve uygun hızlandırma mekanizmalarına yönlendirilmelerine destek sağlayacaksınız. Ayrıca, kurumlarımız arasında çok yönlü işbirlikleri geliştireceğiz” diyerek HKÜ’nün girişimci gençleri destekleyen projelerini açıkladı.

Programın devamında ise proje uzmanları tarafından katılımcılara Gaziantep ve Türkiye girişimcilik ekosistemi hakkında bilgiler verildi.

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