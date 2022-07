Hayalini, Şehitkamil ile gerçekleştiriyor Büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep’te, hedeflediği veteriner hekimlik için 29 yaşından sonra eğitim hayatına başlayan Meral Epengin, Şehitkamil Belediyesi’nin sunduğu imkanları kullanarak ilk diplomasını aldı. Epengin, büyük bir azimle eğitimin hayatına devam ediyor.

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha motive yaşamaları için çok sayıda imkan sunan Şehitkamil Belediyesi, okumayazma kurslarıyla kişilere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunmayı sürdürüyor.



Türkiye genelinde ‘okumayazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan okumayazma seferberliği çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinde 2013 yılından bugüne kadar binlerce kişiye okumayazma öğretildi. İlk diplomalarını Şehitkamil Belediyesi olanaklarıyla alan kadınların çoğu, eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar.



Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde açılan okumayazma kursuna katılan ve ilkokul diplomasını aldıktan sonra veteriner hekimlik hayaline bir adım daha yaklaşan Meral Epengin, şimdi de ortaokul diploması almak için gayretle çalışmalarına devam ediyor.



“En büyük hedefim veteriner hekim olmak”

Hayvanları çok sevdiğini, bu sevgisinin meslek seçiminde etkili olduğunu anlatan Meral Epengin, “Ben, 4 çocuklu bir ailenin tek kızıyım. Annem rahatsız olduğu için ve kardeşlerime ben bakmak zorunda kaldığım için hiçbir zaman okula gidemedim. Okumayı çok istiyordum fakat bir türlü imkanım olmuyordu. İçimde her zaman bir ukde kalmıştı. Bir meslek sahibi olamadığım için çok üzülüyordum. Daha sonra, annemin vesilesiyle Şehitkamil Belediyemizin Belkıs Aile Merkezi ile tanıştım. Burada okumayazma kursu olduğunu öğrendim ve kayıt yaptırdım. Burada Melek Kaçar hocamızın sayesinde okumayazmayı öğrendim. Daha sonra 2. kademeden sınava girip ilkokul diplomamı aldım. Şu anda ortaokula kayıt yaptırdım ve burada eğitimlerimi aralıksız bir şekilde sürdürüyorum. İnşallah en büyük hedefim, veteriner hekim olmak. Hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmayı çok istiyorum. Kedim Minnoş, yaklaşık 3 yıldır benimle beraber. Kendisi sokak kedisiydi, aldım besledim. Buraya, her zaman yanımda getiriyorum. Elimden geldiğince sokak hayvanlarına bakıyorum. İlerde inşallah veteriner olursam sokak hayvanlarına bakmayı düşünüyorum. Hayvanlara yardımcı olmayı, tedavi etmeyi çok istiyorum. Bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum. Ben özellikle eğitimimin ilerlemesinde bana yardımcı olan ve okuma yazma kursunu açan başta Şehitkamil Belediyemize, eğitimimle yakından ilgilenen Melek hocama çok teşekkür ediyorum. Benim gibi okuma yazmayı heves eden tüm kadınlarımızı da buraya devam ediyorum” şeklinde konuştu.



“İyi bir veteriner olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz”

Belkıs Aile Merkezi Öğretmeni Melek Kaçar ise öğrencisi Meral Epengin’in okuma azminin takdire şayan olduğunun altını çizerek, “Belkıs Aile Merkezimizde okumayazma öğrenmek isteyen kadınlarımıza eğitim veriyorum. Burada öğrencilerimizle birlikte bir aile gibiyiz. Meral kardeşimiz de annesi vesilesiyle bize başvurdu. Annesi öncelikle bize başvuru yapmıştı okumayazma kursu için. Daha sonra kızından bize bahsetti, kızının okumayı çok istediğini bize iletti. Biz de kendisini buraya çağırdık, tanıştık ve kendisinden çok memnun kaldık. Bize hayallerini anlattı, ben de kendisinin hayallerini gerçekleştirebilmek için yardımcı olmak istedim. Meral kardeşimiz, kurslara devam etti ve öncelikle okumayazma belgesini aldı. Daha sonra 2. kademeden ilkokul sınavlarına girdi ve ilkokul diplomasını aldı. Kendisiyle birlikte Halk Eğitim Merkezine gittik ve ortaokul için kayıt yaptırdık. Şu an itibariyle açık öğretimden ortaokulu okuyor. Kendisi şu an çok mutlu, onu mutlu görünce ben de mutlu oluyorum. En büyük hedefi de veteriner olmak. İnşallah onun iyi bir veteriner olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu azim ve çalışmayla ben kendisinin veteriner olacağına inanıyorum. Meral kardeşimiz gibi okumayazmayı öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı da kursumuza bekliyoruz. Ben, bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi’ne ve Belkıs Aile Merkezimize çok teşekkür ediyorum. Yani onların sayesinde kadınlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

