Gaziantep'te kadınları kullanarak şantaj yapan örgüte operasyon Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı Şüpheli şahısların mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da aldığı belirlendi

Gaziantep'te, hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, videofotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.





Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, videofotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne adli makamların koordinesinde yapılan operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da aldığı belirlendi

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 6 adet banka dekontu ve bin 250 TL para ele geçirilirken, şüpheli şahısların mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da aldığı belirlendi.



Gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.