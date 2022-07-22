Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te tuzaklarına düşürdükleri kişilerin fotoğraf ve videolarını alarak şantaj ve tehdit yoluyla para aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2´si kadın 6 kişiden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hedefine aldıkları şahısları örgüt içerisinde bulunan kadınlarla tuzağa düşürdükten sonra şiddet uygulayan, video ve fotoğraflarını çekerek şantaj yoluyla paralarını alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 6 cep telefonu, 6 sim kart, 6 banka dekontu, bin 250 TL ele geçirildi. Mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4´ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-07-22 20:37:15
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