Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı Fadıloğlu: “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu, “Basın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır” ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Temeli, bilgi ve haber alma, kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme olan gazetecilik mesleği, özgürlüklerin en vazgeçilmez aracı, güçlü bir basın ise gelişmiş demokratik toplumların önemli kurumlarındandır. Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi ile birlikte, bir anlamda gerçek ve etkili gazetecilik başlamış, Türk basını evrensel ve etik değerler ışığında ilkeli, tarafsız, özgür, objektif bir bakış açısı ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek önemli bir mesafe kat etmiştir. Basın, haber alma özgürlüğünün sağlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında toplumun gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Önemli, aynı zamanda sorumluluğu olan bir mesleği icra eden basın mensuplarının; başta kişisel hak ve özgürlükler olmak üzere milli değerlere ve insan haklarına saygılı bir yayıncılık anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirmeleri son derece önemlidir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu en güzel şekilde anlatmaktadır. Ülkemizin gelişmesi adına yapılan çalışmaların halkımıza aktarılıp; bilgilendirme, bilinçlendirilme ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında ilimizdeki medya kuruluşlarının önemi de yadsınamaz bir gerçektir. İlimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde meydana gelen olaylardan bizleri haberdar eden ve bilgilendiren yerel gazetelerimizi; tüm kurum ve kuruluşlarımızın, esnaflarımızın, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin desteklemesi, yerel basınımızın okunma oranlarını artıracak, bu hareket de yerel basınımızın daha çok güçlenmesine vesile olacaktır. Ebediyete irtihal etmiş tüm basın çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum. Basında sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde, sorumlu gazetecilik anlayışıyla görevlerini en güzel şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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