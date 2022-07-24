Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı “Basın demokratik toplumların en önemli güvencesidir”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Basın çalışanlarının milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Doğru haberi ve vicdanı esas alan basın, demokratik toplumların en önemli güvencesidir” dedi.

Başkan Kılıç mesajında, “Zor ancak bir o kadarda önemli bir görevi fedakarca yerine getiren basın çalışanlarımız zor çalışma koşullarına rağmen bizim gören gözümüz, duyan kulağımız olma noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Toplum yararını düşünen, ülkemizin bekasını önemseyen, en önemlisi de vicdani sorumluluklarını kendine temel ilke edinen basın mensubu arkadaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret göstermeliyiz. Medya, bir ülkenin kalkınmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde etkili roller üstlenebilecek çok büyük bir güce sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, vatandaşımızın ufkunu aydınlatmada, özet olarak basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” sözleri basının ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önemli olduğunu ve basın mensubu arkadaşlarımızın üstlendikleri sorumluğun önemini ortaya koymaktadır. Üstlendiği bu sorumluluklar, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Doğru bilgi akışıyla beslenmiş, bilgi ve habere sağlıklı erişebilen nesillerin milletimizin kaderine de doğru istikamet tayin edebileceği, içinden geçtiğimiz tarihi süreçte teyit edilmiştir. Milletimizin, ülkemize milletimize karşı yapılan yanlışa dur demesinde, diyebilmesinde en büyük paylardan biri demokrasi aşığı gazetecilerimizin dik ve tavizsiz duruşudur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, gazetecilerimize meslek hayatlarında ve tüm basın organlarımıza yayın hayatlarında başarılar, diliyorum” ifadelerini kullandı.

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