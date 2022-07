Şahin, Basın Bayramını kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen, bu yolda mesai kavramı gözetmeyen tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Haberdar olmayı, farkında olmayı borç bildiğimiz bu kadim mesleğin her bir üyesinin demokrasinin korunması adına büyük bir görevi yerine getirdiklerine inanıyorum. Sayısız iletişim kaynağından yayılan bilgileri teyitli, araştırarak, sorumluluk bilinci ile kamuoyu ile paylaşan her bir gazeteci toplumsal hayata da bir ivme kazandırmaktadır. Bu yönü ile bu mesleğin her mensubunun vicdanen, fikren bu ülkeye karşı büyük sorumlulukları var. Günümüz doğru ve yanlışın hızla yayıldığı, dezenformasyona açık bilgi kaynakları ile dolu. Basın çalışanlarına bu anlamda çok büyük görev düşüyor. Meslek bilinci ön plana çıkıyor. Bu günün tüm bu detayların bir kez daha gündeme taşınması adına önemine inanıyorum. Mesleğini hakkı ile yapan, haber alma hakkımıza aracı olan tüm basın mensuplarının bir kez daha gününü kutlayarak tüm basın şehitlerini rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

