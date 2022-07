Fadıloğlu, Belkıs’taki 3. Sosyal tesisi inceledi Fadıloğlu: “En kısa sürede milletimizin hizmetine sunacağız”

Belkıs Mahallesi’ne yapılan, içerisinde 2 erkek ve 2 kadın taziye evinin bulunduğu 3. sosyal tesisi inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belkıs Mahallemizde 2 tane sosyal tesis var. Şu an inşaatına başladığımız sosyal tesis, 3. sosyal tesis oluyor. İnşallah sosyal tesisimizi en kısa sürede tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

İlçe merkezinde neredeyse her mahallede bulunan ve halkın önemli bir ihtiyacını karşılayan taziye evlerinin sayısını her geçen gün yenilerini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen sosyal tesisi yerinde inceledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti.

Daha önce yapılan 2 sosyal tesisin ardından yapımına başlanan tesisin 2 erkek ve 2 kadın taziye alanından oluştuğunu kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tesisin içerisinde; yemekhaneler, mescitler, abdest alma alanlarının bulunduğu bilgisini paylaştı. Tesisin toplam bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirten Başkan Fadıloğlu, tesis çevresinde 100 araçlık otopark bulunduğunu ifade etti.

“Mevcut sosyal tesisler yetmiyor”

Nitelikli ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen projeler üretme hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belkıs Mahallemizde mevcutta sosyal tesisimiz vardı. Fakat nüfus yoğunluğu çok fazla olduğu için mevcut sosyal tesisler yetmiyor. Belkıs Mahallemizde 2 tane sosyal tesis var. Şu an inşaatı devam eden sosyal tesis, 3. sosyal tesis oluyor. Çok yoğun nüfus olması münasebetiyle bu bölgede ihtiyaç vardı. Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu bölgedeki arazi planlamasını yaptık. Bizim standart projemizi uyguluyoruz. İhalesi yapıldı ve inşaatı başladı. Biz taziye evlerini yaparken dar bölgelere değil, mümkün olduğu kadar etrafında otoparkıyla ve yanındaki apartmanları da rahatsız etmeyecek şekilde mesafelerine dikkat ederek, milletimize rahatsızlık vermeden ama taziyesini kabul eden insanlarımızın da rahat bir şekilde taziyelerini kabul edecek şekilde mekanlar planlıyoruz. Bu konuda burası da aynı şekilde nitelikli bir alan oldu. İnşallah sosyal tesisimizi en kısa sürede tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

