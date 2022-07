Tekstil sektörü çalıştıracak mühendis bulamıyor Prof. Dr. Bayram: “Okul bittiği gibi işleri hazır”

Yeni yatırımlarla büyüyerek her yıl ihracat hacmini arttıran tekstil sektöründe tekstil mühendisi yetişmiyor. Büyük holding ve şirketlerden kendilerine tekstil mühendisi talebi yağdığını söyleyen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Firmalar tekstil mühendisliğinden mezun olan öğrencileri işe almak için rekabet ediyor” dedi.

Her geçen yıl üretim ve ihracat hacmini arttıran tekstil sektöründe tekstil mühendisi krizi yaşanıyor. 2021 yılını 13 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan sektör yeni yatırımlarla büyürken, çalıştıracak tekstil mühendisi bulamıyor. 2022 yılı için 15 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan tekstil sektörüne mühendis yetiştiremediklerini ifade eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, kontenjan sayısını arttırmalarına rağmen sektörün talebini karşılayamadıklarını söyledi. Yurtiçi ve yurtdışındaki büyük holding ve şirketlerden kendilerine tekstil mühendisi talebi yağdığını aktaran Prof. Dr. Bayram, ciddi miktarda tekstil mühendisi yetiştirmeleri gerektiğini dile getirdi.



Mezun oldukları gibi işleri hazır

Üniversite eğitimi esnasında başarı düzeyine göre eğitim bursu da alan tekstil mühendisliği öğrencilerine bölümü bitirdikleri gibi iş teklifi yağıyor. Şirketlerin adeta kapıştığı tekstil mühendisleri öğrenimlerini tamamlamalarının ardından iş bulma stresi yaşamıyor. Firmaların mezun olan öğrencileri kapmak birbiriyle yarıştığını söyleyen Dr. Mustafa Bayram, tercih döneminde olan öğrencilere tekstil mühendisliğini tavsiye ettiğini belirterek, tekstil mühendisliğini önü açık bir meslek olduğunu söyledi.



“Türkiye’nin her tarafından tekstil mühendis talebi geliyor”

Tekstil sektörünün uzun süredir büyüyen bir dinamiği olduğunu söyleyen Dr. Bayram, üretim hacminin artması ve piyasada tekstil mühendisi sayısının azalmasından dolayı iş dünyasının kendilerinden ciddi düzeyde tekstil mühendisi talep ettiğini vurguladı. Her yıl verilen mezunlara rağmen bu talebi karşılayamadıklarını aktaran Bayram, “Bu yıl kontenjanı da arttırdık. Fakültemizin 50 yıllık bir geçmişi var. İngilizce eğitim veriyoruz. MÜDEK akreditasyonuna da sahip olmamızdan dolayı sanayi sektörü özellikle bizden talep ediyor. Bu anlamda bizim ciddi miktar tekstil mühendisi yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin doğusunda ve batısına yayılmış bir tekstil sektörümüz var. Ancak bize gelen talepler Türkiye’nin her tarafından geliyor. Çok büyük holdingler ciddi miktarda tekstil mühendisi istiyor” ifadelerini kullandı.



“Okul bittiği zaman iş garantisi veriyoruz”

Yurtdışından da yoğun tekstil mühendisi talebi aldıklarını söyleyen Bayram, kendilerinden tekstil mühendisi isteyen yabancı ülkeler ve şirketler olduğunu belirtti. Öğrencilerin eğitime bir yıllık hazırlıkla başladığını paylaşan Bayram, “Onun ardından 3,5 yıl eğitim alıyor. Son dönemini de bir sanayi kuruluşunda çalışarak geçiriyor. Üniversiteye başladığı zaman başarı düzeyine göre eğitim bursu da alıyor. Okul bittiği zamanda iş garantisi veriyoruz. Bu garanti bizim fakültemizdeki tekstil mühendisliğinde var. Yani tekstil mühendisliği öğrencilerinin okul bittiği gibi işleri hazır. Sanayi kurumları ciddi miktarda tekstil mühendisi talep ettiği için öğrenciler okulu bitirdikleri gibi onlarla bir kontrat imzalıyor. Fakat öğrenciler zaten okullarının son dönemlerinde sanayide son dönem intörn mühendislik yaptıkları için çoğu zaten anlaşmalarını yapmış oluyor. O nedenle öğrenciler okurken ekonomik anlamda rahat bir süreç geçiriyor. Okulu bitirdikleri zaman da işleri garanti oluyor zaten” dedi.



“Firmalar öğrencileri işe almak için rekabet ediyor”

Firmaların öğrencileri işe almak için rekabet ettiğini sözlerine ekleyen Bayram, “Çünkü arz talep dengesi biraz farklı. Tercih sürecinde olan öğrencilere tekstil mühendisliğini tavsiye ediyoruz. Çünkü mühendislik ölmeyecek bir dal. Burada tekstil mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin önü açık. Fakültemizin en önemli özelliği iyi bir eğitim kadromuzun olması. Laboratuvarlarımız oldukça gelişmiş durumda. Yurtdışıyla çok iyi ilişkilerimiz var. Üniversite içinde Teknopark ve teknoloji transfer merkezi olması öğrencilerimiz için büyük avantaj. Bölümlerde eğitim tamamıyla İngilizce olarak yapılıyor. Fakültemizden mezun olanların işsiz kalma gibi bir derdi yok. Çünkü dünyanın her tarafında bizim mezunlarımız var. Bugüne kadar binlerce mezun vermişiz. Bunların binlercesi de yurtdışında çalışıyor. Yani sadece Türkiye’de değil, dünyanın tamamında kabul gören bir fakülte konumundayız” diye konuştu.

