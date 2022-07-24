Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nde Başkan Arayıcı güven tazeledi

SağlıkSen Gaziantep Şubesi’nin 6.Olağan Genel Kurulunda, iki listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Ali Arayıcı, oyların büyük çoğunluğunu alarak 6. kez şube başkanlığına seçildi.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SağlıkSen) Gaziantep Şubesinin 6. Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda iki listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Ali Arayıcı ile Muhammet Öztekin’in listeleri yarıştı. 152 delegenin oy kullandığı seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan Başkan Arayıcı, şube başkanlığını kazanan taraf oldu.



Genel kurula yoğun ilgi

Sağlıkçıların yoğun ilgi gösterdiği genel kurula SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Vekili Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Şemsettin Karaduman, Yasin Barutçu ve Yusuf Dural ile çok sayıda SağlıkSen Şube Başkanı katıldı. Genel Başkan vekili Durali Baki’nin Divan Başkanlığını yaptığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı’nın konuşmasıyla başladı.



“İhanet ve iftirayla karşılaştım”

Yaptığı konuşmada 17 yıllık sendika başkanlığı süresince birçok dava arkadaşının ihaneti ile karşılaştığını aktaran Başkan Mehmet Ali Arayıcı, "En güvendiğim zatı muhteremlerin bile önce şahsıma sonra davamıza ihanetiyle ve iftirasıyla karşılaştım. Bunlar kutsal davamızın ruhunu bozmaya yönelik kurulan tezgahlardı. Şükür ki bu tezgahları al aşağı edip oynanan oyunları bozduk. Birlik olunca bu tezgahları yok edecek bilinç ve güce çok daha rahat ulaştık. Değerli sağlık camiası olarak; çok çile çektik. Pandemi gibi belalar, sağlıkta şiddet gibi vandallıklar gündemimizden neredeyse hiç düşmedi. Bir de bunlara ek olarak insanca yaşam için maaş ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi konularıyla uğraştık. Sağlık emekçilerinin mesleki saygınlığının artması ve refah düzeyinin yükseltilmesi adına mücadele ederken kimseyle kavga etmek gibi derdimiz olmadı. Nifak tohumları saçmaya çalışanlara da itibar etmedik. Her zaman ki gibi diklenmeden dik durduk ve buna da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



152 oyun 112’sini aldı

Konuşmaların ve faaliyet raporunun okunmasının ardından genel kurulda oy verme işlemine geçildi. Delegelerin neredeyse tamamının oy kullandığı seçimde 152 delege 2 ayrı sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda Muhammet Öztekin’e 40 oy çıkarken, Mehmet Ali Arayıcı’ya 112 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla SağlıkSen Genel Merkez yöneticileri ile diğer şube başkanları, Mehmet Ali Arayıcı ve ekibinin zaferini kutladı.

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