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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama

DHA

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 18 gram metamfetamin, 604 gram esrar, 278 gram eroin, 376 kök kenevir, 69 gram bonzai, 20 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 312 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 276'sı serbest bırakıldı, 36'sı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-07-25 11:02:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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