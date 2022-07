Yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye GAÜN’den katkı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Erasmus Plus KA220 Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları çağrısı çerçevesinde bir proje başarısına daha imza attı. Yükseköğretimde lojistik alanında uygulanacak olan "Sustainable Logistics4.0: Digital and green skills for boosting innovation and sustainability of the logistics sector (SLog4.0)" başlıklı ve 400 bin Avro bütçeli proje kabul edildi.

Projenin temel amacı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde lojistik eğitiminde sürdürülebilir, yeşil ve dijital yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak bir müfredatın oluşturulmasıdır. Projede, lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda endüstri ve lojistik 4.0’ın gereksinimlerini de dikkate alan eğitim modülleri geliştirilecektir.

1 Eylül 2022 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayacak ve üç yıl sürecek projenin GAÜN ekibi Doç. Dr. Eren Özceylan, Doç. Dr. Aslı Özpolat, Doç. Dr. Ferda Özsoy Nakıpoğlu ve Öğr. Gör. Ayca Özceylan’dan oluşmakta olup, proje partnerleri ise Poznan Teknoloji Üniversitesi (Polonya, Yürütücü), Aveiro Üniversitesi (Portekiz), Maribor Üniversitesi (Slovenya), Valuedo SRL (İtalya), Avrupa Sertifikasyon ve Kalifikasyon Derneği (Avusturya) ve Zerynth (İtalya)’dır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.