Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te durdurulan otobüsün bagajına gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şehirler arası bir otobüste yapılan aramada bagaja gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 kişi de göçmenlerin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., M.B. ve M.Ş.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-07-25 12:51:21
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