Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, 17 sabit yol kontrol noktası kurarak dron, gecegündüz görüşlü dürbün ve teknikfiziki takip cihazlarıyla önlem aldı.

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için çok sayıda tedbir devreye sokuldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaklaşan hasat öncesi artan hırsızlıkları önlemek için bir dizi önlem aldı.



Ekipler devriyeye başladı

İlk hasat döneminde ekonomik değeriyle dikkat çeken Antepfıstığı hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği ilçelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekiplerini alınan önlemler çerçevesinde komando timleri ve güvenlik korucuları ile desteklerken, daha önce fıstık hırsızlığına karışan tüm şüpheliler de takip altına alındı.



Gecegündüz görüşlü dürbün ve teknikfiziki takip cihazlarıyla önlem alındı

Ekipler, fıstık hırsızlığıyla mücadele için dron, gecegündüz görüşlü dürbün ve teknikfiziki takip cihazlarının kullanımını artırdı. Ekipler, gecegündüz komando ve güvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti de yürütecek.

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