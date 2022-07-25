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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret

İHA

Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan spor tesislerinde yapılan yaz kurslarından yararlanan öğrencilerle buluştu.

Fatma Şahin, tesislerde verilen futbol, voleybol, basketbol, tekvando ve yüzme kursları hakkında işleyiş, eğitimler ve yapılan aktiviteler hakkında bilgi aldı.
Bir süre kurslardan yararlanan çocuklarla sohbet eden Başkan Şahin, dinç bir beden için sporun önemini vurgularken, bireysel ve takım oyunu oynama, iletişimin güçlenmesi gibi birçok açıdan gelişimin önemine değindi. Zihin gelişimi için ise kitap okumanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek çocuklara günde en az 1 saat kitap okumalarını tavsiye etti.
Büyükşehir Belediyesine bağlı 37 spor tesisinde devam eden yaz kurslarında 1 aylık sürede 18 branşta 41 bin 250 öğrenci, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yararlanırken, tatil boyunca 100 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

“Çocuk dostu şehir olma hedefindeyiz”
Ziyaretler ve incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, eğitim, spor ve çocuk dostu bir şehir olma hedefi üzerine odaklandıklarını bunun için tesisleşme sürecine hız verdiklerinin altını çizdi.
Başkan Şahin, tesisleşme sürecinde desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve kurumlara teşekkür ederek, “Kurumsal kapasitemizi buna uygun hale dönüştüremezseniz işin altından kalkamazsınız. Şehirde 18 yaş altı 600 bin çocuk var. Büyük bir hazine, büyük bir beşeri sermaye. Şu anda bu çocuklarımızdan 41 bin 250 çocuğumuz yaz okulumuza gidiyor. Bu olağanüstü bir başarı. Şehirde 6 çocuktan 1’i yaz okuluna sistemin içine dahil etmiş durumdayız” dedi.

“Günde bir saat kitap okumaları gerekiyor”
Spor ve eğitimin önemine dikkati çeken Fatma Şahin, “Tek başına bedensel gelişim elbette önemli yeterli değil. Zihinsel gelişim içinde günlük derslerinin dışında mutlaka günde bir saat kitap okumaları gerekiyor. Kitap okuma kapasitelerini artırmaları lazım. O yüzden Gaziantep’te şu anda Sayın Valimizin başkanlığında bütün okullarda okul kütüphaneleri kuruldu. Geriye çocukların odaklanması kaldı. Bu çocukları güzel, disiplinli ve planlı bir şekilde odaklarsak, başarı zaten kendiliğinden geliyor” diye konuştu.

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