Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olaylarının failinin D.D. dolduğunu tespit etti. Ekipler, D.D.´yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. D.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-07-25 15:35:14
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