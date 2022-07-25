Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önderliğinde, Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasının, iç piyasayı ve ihracatçıyı rahatlatarak, gıda tedarikinde zorluk çeken bazı Afrika ülkelerinin temel gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’nin önderliğinde, Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasının, iç piyasayı ve ihracatçıyı rahatlatarak, gıda tedarikinde zorluk çeken bazı Afrika ülkelerinin temel gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Tahıl koridorunda sevkiyatın etkin çalışması durumunda Türkiye’nin jeopolitik konumunun daha da güçleneceğine vurgu yapan Akıncı, küresel gıda fiyatlarına olumlu yansımaları beklenen anlaşmanın dünya gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına yönelik Ukrayna ve Rusya tarafları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres’in katılımıyla imzalanan ‘Tahıl Koridoru’ anlaşmasını değerlendiren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, anlaşmanın insani diplomaside Türkiye’nin küresel bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken yapılan bu anlaşmanın önemli bir diplomatik başarı olduğuna işaret eden Akıncı, “Bölge ülkeleri için bu anlaşma hayati önem taşıyordu. Bu süreçte Türkiye’nin üstlendiği rolü ve sorumluluğu üstlenebilecek başka da bir ülke yoktu “dedi.
Savaş tüm dünyayı etkiledi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası dünyanın gıda tedarikinde önemli sorunlar yaşadığına vurgu yapan Akıncı, “Rusya ve Ukrayna dünya tahıl üretiminde önde gelen iki ülke olarak ön plana çıkmakta. Rusya 40 milyon ton buğday ihracatı ile bu kulvarda ilk sırada yer alırken, Ukrayna ise dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı konumunda. Ülkemiz buğday ithalatının yüzde 90’lık bir kısmını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor. Türkiye’de toplam buğday rekoltesi her yıl yaklaşık 20 milyon ton seyrinde gerçekleşmekte. Kuraklığa bağlı rekolte düşüşü yaşanmaması halinde ise bu rakam yüzde 90 oranında kendi kendimize yeterlilik sağlıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Un ihracatında dünyada birinci, Makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer almakta. Bu sektörler için Rusya ve Ukrayna’dan getirilen tahıl hayati önem arz ediyordu. Zira, birçok gıda sektörümüz Rusya ve Ukrayna'dan getirilen tahılı işleyerek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirmekteydi. İki ülke arasında başlayan savaş özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi olumsuz etkiledi. Varılan bu anlaşmayla gerek ihracatçılarımız gerekse de tahıl ihracatının tamamını bu ülkelerden karşılayan birçok Afrika ülkesi artık daha rahat bir nefes alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve anlaşmanın hayata kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci yangın
YEREL HABERLER Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı ...
Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan ...
Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk ...
GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ...
Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev ...
9 hırsızlık olayının faili yakalandı
YEREL HABERLER 9 hırsızlık olayının faili yakalandı
Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına ...
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve yaşlılar için 2 park daha yapılacak Fadıloğlu: “Vatandaşlarımızdan yoğun talepler oldu”
YEREL HABERLER Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve ...
Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
Yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye GAÜN’den katkı
YEREL HABERLER Yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye ...
SANKO Holding’e teşekkür ziyareti Gaziantep GSİM Muhittin Özbay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu’na spora katkılarından dolayı teşekkür etti
YEREL HABERLER SANKO Holding’e teşekkür ziyareti Gaziantep GSİM ...
Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor Türkiye Şampiyonası’nda ilklere imza attılar Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Kulvarlarda 4 büyükler arasındayız”
YEREL HABERLER Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor Türkiye ...
Anka’dan korona virüse karşı tedbir çağrısı Covid-19’da korkutan artış
YEREL HABERLER Anka’dan korona virüse karşı tedbir ...
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı Turnuva finalinde yaşanan olaylar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs tutuklandı Operasyonlarda çok miktarda muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 36 şahıs ...
Bin liralık dondurmayı çalıp güvenlik kamerasını kırdılar Şaşkın hırsızların dondurma hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bin liralık dondurmayı çalıp güvenlik kamerasını ...
MHP’li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER MHP’li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı
GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.