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Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ziyaretinde ekonomi gündemi değerlendirildi

İHA

Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ziyaretinde ekonomi gündemi değerlendirildi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.
Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, küresel sorunlar, Gaziantep sanayisi ve ihracatı hakkında istişarelerde bulunularak iş dünyasının finansmana erişim sorunu, sanayicilerin talep ve beklentileri ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Gaziantep’e hizmet anlayışı ile kentte faaliyet yürüten sanayicilerin ve iş dünyasının yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep’in üretim ve ihracat gücünü daha da artırmak için gösterdikleri çaba ve gayreti kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
İSO 500 ve TİM 1000 gibi araştırmalara da yansıdığı gibi Gaziantep'in ekonomide elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını kaydeden Koçer, “Gazi şehrimizin önünü açacak ve rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmanın içerisindeyiz. Bunun yanında sanayicilerimizin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini de ilgili bakanlıklarımıza iletiyor, gerekli desteklerin oluşturulması noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Hedefimiz firmalarımızın rekabetçiliklerini geliştirmek ve şehrimizi çok daha üst noktalara taşımak. Gaziantep Sanayi Odamız ile birlikte şehrimiz ve ülkemiz için bundan sonra da en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’na, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
Gaziantep’in her koşulda her zaman ileriye giden, çalışan, başarısının üstüne başarı katan bir şehir olduğunu söyleyen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO olarak şehrin önünü açmak ve sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını ve birçok proje yürüttüklerini ifade etti.
Dünyanın geleceğinin üretim temelinde şekilleneceğini belirten Konukoğlu, “Ne kadar ileri teknoloji üretimler gerçekleştirebilirsek, ülkemizin ve şehrimizin önünü o kadar açmış oluruz. Gaziantep'in ve Türkiye'nin gelişmesi için sanayiciler olarak her şeye rağmen var gücümüzle çalışmaya devam ettik ve edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacağız. İş dünyamıza destekleri için Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Küresel çapta yaşanan sorunların dünya ekonomisine negatif etkilerine rağmen Gaziantep’in üretim ve ihracat performansındaki artışını devam ettirmek için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ihracattaki potansiyelin sürdürülebilirliği, firmaların üretime aynı hızla devam edebilmeleri için ihracata yönelik faaliyetlerin üretim ve pazarlama aşamalarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Sanayicilerin temel beklentilerinin sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Ünverdi, “Hammadde fiyatlarındaki artışlar, navlun konusu, finansmana ulaşım, kredi faiz oranlarının yüksek olması ve artan enerji fiyatları başta olmak üzere sanayiciler olarak yaşamış olduğumuz güçlüklerin çözümü noktasında kamu tarafından daha etkin adımlar atılmasını ve üreten kesimin desteklenmesini bekliyoruz. Hep birlikte ülkemiz, şehrimiz ve insanımız için çalışarak tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Biz de GSO olarak işletmelerimize vizyon katacak, üretim süreçlerini geliştirecek ve ihracatı artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Şehrimiz adına önemli çalışmalar yürüten ve her zaman iş dünyamızın yanında olan Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Gaziantep’in, Gazianteplilerin her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise omuz omuza mücadele ettikçe, el birliği ve iş birliği yaptıkça Gaziantep’in daha güzel yarınlara ulaşacağına inandığını ifade etti.
Amaçlarının daha yaşanabilir bir Şehitkamil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya olduğunu söyleyen Fadıloğlu, “Halkımızın ihtiyaç ve taleplerine doğrultusunda, Şehitkamil'imiz için yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Gaziantep Sanayi Odamıza nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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