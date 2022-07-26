Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de

Dünyanın en büyük teknoloji yarışması, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali 2022 de Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesini temsilen bu yılda GKV Biyoplastik Takımı hazırladıkları projeyle katılıyor.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali 2022’e hazırladıkları 'Çöpten Biyoplastiğe 'adli proje katılacak olan Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi projeleriyle finallere katılma hakkı kazandı. Süreci değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Bu yıl da fen lisesi öğrencilerimizden oluşan ekibimiz hazırladıkları projeyle finallerde yarışma hakkı kazanmıştır. Takımımız danışman öğretmenimiz Şule Kozanoğlu, öğrencilerimiz Tolga Tiryaki ve Umut Kozanoğlu’ndan oluşmakta. Bu yıl ekibimiz 'Çöpten Biyoplastiğe 'adli proje ile Türkiye'nin en büyük atık tesisinden olan, Avrupa Birliği destekli Mekanik Biyolojik Ayrıştırma tesisindeki organik evsel atıklardan, doğa dostu biyoplastik elde etmiştir. Biyoteknoloji inavasyon lise fikir seviyesinde 640 projeden Trabzon finallerine çıkmaya hak kazanmıştır. Çok büyük çerçeveli bu projeyle bizi temsil eden, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

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