28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tanrıverdi: “Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tanrıverdi: “Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur”

İHA

28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tanrıverdi: “Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tanrıverdi, viral hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.
28 Temmuz Dünya Hepatit günü nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, “Dünya genelinde hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun hastalığının farkında olmamasından dolayı hepatite dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiştir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 325 milyon kişinin Hepatit B ve Hepatit C ile enfekte olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, “Yılda 1,4 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumun farkındalığının artırılması, bulaşın önlenmesi, hastalığın erken tespiti ve tedavisi ile siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik faaliyetlerin planlanarak yürütüldüğünü belirtti.
Viral hepatitlerin sebepleri
“Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır. Tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olup pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, nedenleri konusunda şu bilgileri paylaştı:
“Viral hepatitlere başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri neden olmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir. Hepatit A, virüs ile kirlenmiş (kontamine) su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, kötü hijyenik koşullarda kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır. Çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu, ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir. Halen ülkemizde çocuklara 18’inci ve 24’üncü aylarda, risk grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz hepatit A aşısı uygulanmaktadır.”
Hepatit b ve c’nin bulaş yolları
Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, Hepatit B ve C’nin bulaş yollarını ise şu şekilde özetledi:
“Hepatit B ve Hepatit C, kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle kullanılmış enjektör paylaşımıyla tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı ve sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanması, Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla, anneden bebeğe doğumda ve sonrasında, güvenli olmayan cinsel ilişkiyle bulaşabilir.”
Hepatit C virüsü bulaş yollarının, Hepatit B virüsü bulaş yolları ile benzer olmakla birlikte esas yayılma yolunun enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temas olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, şöyle devam etti:
“Enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvıları da bulaşma açısından kaynak olabilir. Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. Ülkemizde Hepatit B aşısı 1998 yılı itibariyle rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklenmiştir. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmamaktadır ancak kullanılmaya başlanan yeni ilaçlarla tedavide yüzde 95’in üzerinde iyileşme sağlanmaktadır. Bu tedavi de vatandaşlarımıza genel sağlık sigortası çerçevesinde ücretsiz sağlanmaktadır. Aşı dışında hepatitlerden korunmanın en etkili yolu, bulaş yoluna ilişkin koruma önlemlerinin alınmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik olarak, başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim materyali aracılığıyla öğrenciler, öğretmenler, toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve çalışanlar gibi topluma yönelik birçok eğitim faaliyeti düzenlenmektedir. Viral hepatitler konusunda sağlık çalışanlarının bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılması amacıyla viral hepatitler güncelleme eğitimleri yapılmaktadır.”
Korunma yöntemleri
Anneden bebeğe Hepatit B virüsünün bulaşmasının önlenmesi için gebelik döneminde anne adaylarının Hepatit B ve C virüs enfeksiyonu yönünden tetkiklerinin yapılarak, gebelik sonrası kişisel korunma yöntemleri hakkında annelere bilgiler verildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen viral hepatit yönetim algoritmasına göre ilk trimester (gebeliğin ilk üç ayında) tüm gebelere HBsAg ve AntiHCV bakılması önerilmektedir. Hepatit B pozitif bulunan gebelerde bebeği korumak amacıyla yeni doğana aşı ve immünglobulin uygulanmaktadır. Damar içi madde kullanımı Hepatit B ve C virüsü gibi kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar açısından önemli bir risk faktörüdür. Damar içi madde kullananlarda viral hepatit bulaşının önlenmesi için damar içi madde kullanımına bağlı viral hepatit vaka sayısının azaltılması amacıyla madde bağımlılığı arındırma merkezlerine başvuran damar içi madde kullanıcıları, HBV ve HCV yönünden taranarak ve test sonuçlarına göre aşı uygulaması veya tedavi başlanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ziyaretinde ekonomi gündemi değerlendirildi
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ...
Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i ...
Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci yangın
YEREL HABERLER Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı ...
Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”
YEREL HABERLER Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını ...
Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan ...
Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk ...
GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ...
Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev ...
9 hırsızlık olayının faili yakalandı
YEREL HABERLER 9 hırsızlık olayının faili yakalandı
Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına ...
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve yaşlılar için 2 park daha yapılacak Fadıloğlu: “Vatandaşlarımızdan yoğun talepler oldu”
YEREL HABERLER Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve ...
Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
Yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye GAÜN’den katkı
YEREL HABERLER Yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye ...
SANKO Holding’e teşekkür ziyareti Gaziantep GSİM Muhittin Özbay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu’na spora katkılarından dolayı teşekkür etti
YEREL HABERLER SANKO Holding’e teşekkür ziyareti Gaziantep GSİM ...
Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor Türkiye Şampiyonası’nda ilklere imza attılar Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Kulvarlarda 4 büyükler arasındayız”
YEREL HABERLER Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor Türkiye ...
Anka’dan korona virüse karşı tedbir çağrısı Covid-19’da korkutan artış
YEREL HABERLER Anka’dan korona virüse karşı tedbir ...
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.