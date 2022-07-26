Kübbiye dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı Derginin yeni sayıda Gaziantepli siyasetçi Ayvaz Gökdemir anlatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş, tarafından Gaziantep’in geçmişini canlı tutmak, vatandaşta ortak bilinç oluşturmak ve bu topraklarda yetişmiş ve topluma önder olmuş isimleri yaşatmak için iki ayda bir yayımlanan Kübbiye Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı.

“Ayvaz Gökdemir Ben Antepliyim Şahin’im Ağam” başlığıyla okuyucuyla buluşan derginin editörlüğünü Gazikültür A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Ali Gezginci ve Ahmet Şahin üstlendi.

Dergide, Gazikültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, Türk tarihinin milli nazarda algılanışını “Milli Tarih” başlıklı yazısıyla ele alıyor. İçerikte ayrıca Ayvaz Gökdemir’in kronolojisine detaylı bir şekilde yer verilirken Gökdemir’in yazın hayatında ismini duyurduğu “Erken Kifayet Duygusu” başlıklı yazısı da öne çıkan alt başlıkları arasında bulunuyor.

Kübbiye dergisinin 6. sayısının ve diğer sayılarının içeriğindeki yazılara derginin internet sitesi www.kubbiye.com adresi üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Dergi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. İbrahim Yakar, bu dergiyle Gaziantep’i anlatmak, kayıt altına almak ve hafızlarda tazelemek istediklerini belirterek, “Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in teklifleri doğrultusunda meydan getirilen Kübbiye Dergisi’ni Gaziantep’in bağrından yetişen ve topluma etki etmiş önemli kişileri hem günümüz gençlerine rol model olarak tanıtmak hem de bu şehir için kendi alanlarında sağladıkları katkıları hatırlatmak maksadıyla yayınlıyoruz. Bu maksatla dergimizin bu sayısını rahmetli Ayvaz Gökdemir’e tahsis ettik. Devlet adamı kimliğinin yanı sıra fikir ve düşünce alanında kendine has bir kişiliğe sahiptir Ayvaz Gökdemir. Hayatı “milli çizgi” istikametinde geçen Gökdemir’in erken yaşlarından itibaren meşakkatli görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Türk milletine olan bağlılığı ve sevgisini gönülden hissettiği için yılmadan mücadelesine devam etmiştir. Hiçbir görevinde şikayet belirtisi göstermemiştir. Bunun temel motivasyonu ise Türkiye ve Türk dünyası sevgisidir” dedi.

Gaziantep milletvekilleri, Gökdemir’i yazılarıyla, hatıralarıyla yad ediyor

Yakar, “Derginin içeriğinde MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sermet Atay, “Ayvaz Gökdemir” başlıklı yazısıyla Gökdemir ile olan anılarını, MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan da Gökdemir’in özellikle de “milli kültür” merkezli faaliyetlerini, etkisini ve eserlerini kaleme alarak yad ediyor. Dr. Mehmet Berk ise Ayvaz Gökdemir ile olan anılarını ve milliyetçilik anlayışını “Ağabeyim Ayvaz Gökdemir” başlığı altında etraflıca değerlendiriyor. Ayvaz Gökdemir’in ailesinin de fotoğraflar ve anılarla katkı sağladığı sayıda yer alan söyleşilerdeki sorular çerçevesinde Gaziantepli siyaset adamının karakteristik özelliklerine, dava şuuruna, milli hassasiyetine ve Türk sevgisine değiniliyor” diye konuştu.

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