HKÜ’nün insansız kara aracı Teknofest’te finalde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’nün insansız kara aracı Teknofest’te finalde

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST 2022'ye yönelik olarak yaptığı hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde iddialı projeler üreten HKÜ, TEKNOFEST 2022 "Tarımsal İnsansız Kara Aracı" kategorisinde finallere yükselerek önemli bir derece daha elde etti.

HKÜ’nün insansız kara aracı Teknofest’te finalde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST 2022’ye yönelik olarak yaptığı hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde iddialı projeler üreten HKÜ, TEKNOFEST 2022 “Tarımsal İnsansız Kara Aracı” kategorisinde finallere yükselerek önemli bir derece daha elde etti.

HKÜ Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operatörlüğü öğrencilerinden oluşan takımın tasarladığı araç Ordu’da gerçekleştirilecek olan finalde yarışmaya hak kazandı.

“Ülkemiz ve insanlık için faydalı projeler üretmek için çalışıyoruz”
Araç özellikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan HKÜ Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operatörlüğü Öğretim Görevlisi ve takım danışmanı Öğretim Görevlisi Enes Özen, “TEKNOFEST’e en fazla başvuru yapan vakıf üniversitesi olarak, bu yıl en iddialı proje ve çalışmalarla üniversitemizi temsil ediyor, ülkemiz ve insanlık için faydalı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde de; 6X6 yürür sisteme, robotik kola, görüntüleme sistemlerine ve ilaçlama mekanizmasına sahip bir araç geliştirerek finale kaldık. Bu kategoride verilen hedefler; yarışma parkurunda hareket edebilme, engelleri aşma, eğimli arazide hareket edebilme kabiliyetine sahip etkin bir araç üretmekti ve bunu da başardık. Ayrıca ürettiğimiz bu araç, görüntüleme sistemi ile tespit edilen zararlı bitkiler üzerine ilaç uygulama kabiliyetine de sahip. Bu da sürdürülebilir tarım faaliyetleri için son derece faydalı ve gerekli bir fonksiyon. Projeye öğrencilerimiz çok emek verdi. Sıkı ve titiz çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu ile Koçer’den oda ve derneklere ziyaret
YEREL HABERLER Fadıloğlu ile Koçer’den oda ve derneklere ziyaret
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti GSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti ...
GAHİB’den beşeri sermayeye büyük destek
YEREL HABERLER GAHİB’den beşeri sermayeye büyük destek
Medical Point markası basına tanıtıldı Medical Park'tan ayrılan 3 hastanenin yeni adı "Medical Point" oldu
YEREL HABERLER Medical Point markası basına tanıtıldı Medical ...
Kübbiye dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı Derginin yeni sayıda Gaziantepli siyasetçi Ayvaz Gökdemir anlatılıyor
YEREL HABERLER Kübbiye dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı Derginin yeni ...
28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tanrıverdi: “Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur”
YEREL HABERLER 28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp ...
Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ziyaretinde ekonomi gündemi değerlendirildi
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ...
Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i ...
Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci yangın
YEREL HABERLER Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı ...
Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”
YEREL HABERLER Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını ...
Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan ...
Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk ...
GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ...
Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev ...
9 hırsızlık olayının faili yakalandı
YEREL HABERLER 9 hırsızlık olayının faili yakalandı
Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına ...
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve yaşlılar için 2 park daha yapılacak Fadıloğlu: “Vatandaşlarımızdan yoğun talepler oldu”
YEREL HABERLER Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve ...
Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.