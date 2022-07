Yemek yiyemeyen akalazya hastası çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu 4 yaşındaki çocuk ilk defa yemek yiyerek su içti

Akalazya hastalığı nedeniyle yutma güçlüğü yaşayan, su dahi içemeyen ve sürekli kusan 4 yaşındaki Iraklı Ali Abdolmohsin Mohammed, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla hem yemek yemeye hem de su içmeye başlayarak sağlığına kavuştu.

Irak’ta yaşayan 4 yaşındaki Ali Abdolmohsin Mohammed, doğuştan yemek borusunda bulunan akalazya hastalığı (yemek borusu ile mide arasındaki geçiş noktasında darlık) nedeniyle iki buçuk yıldır yeme ve içmede yutma güçlüğü çekiyordu. Rahatsızlığı nedeniyle ileri derecede büyüme ve gelişim geriliği olan Abdolmohsin Mohammed, ülkesinde yapılan iki ayrı operasyona rağmen bir türlü sağlığına kavuşamadı.



Son çare Gaziantep oldu, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Çaresiz aile, durumu gittikçe kötüye giden küçük çocukları için son çare olarak Türkiye’ye gelerek Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve tarafından tetkikleri yapılan Abdolmohsin Mohammed, bir ay önce uygulanan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası bir hafta yoğun bakımda kalan ve hastanede bir süre tedavisi devam eden Abdolmohsin Mohammed, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olurken, iki buçuk yıl sonra hem yemek yemeye hem de su içmeye başlayarak sağlığına kavuştu.



"Hasta su dahi içemeyecek durumdaydı"

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve, "Ali Abdolmohsin Mohammed'in ailesi, yemek borusu ile mide arasında geçiş noktasındaki darlık olan akalazya hastalığı ile bize başvurdu. Bu hastalıkla ilgili Irak'ta iki kez operasyon geçirmişler ama maalesef gerekli düzelme sağlanamamış. Hasta bize geldiğinde su dahi içemeyecek durumdaydı. Cilt altı yağ tabakası da ciddi oranda azalmış ve kötü bir durumdaydı. Biz de hiç hiç düşünmeden gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata aldık" dedi.



"Hastamız katı yiyecekleri ve hemen hemen her şeyi yiyebilecek durumda"

Küçük Ali Abdolmohsin'in sağlığına kavuşması için çok kritik bir ameliyat yaptıklarını ifade eden Uzman Op. Dr. Serdar Şiyve, "Küçük Ali Abdolmohsin rahatsızlanmasına neden olan dar bölge fonksiyonunu yitirmişti. Böyle bir ameliyatı üçüncü kez yapmak da ayrıca zor bir durumdu. Daha önceki ameliyatlar nedeniyle teknik olarak bizi zorlayan pek çok etken vardı ama çok şükür başarılı bir ameliyat oldu. Yemek borusunda dar olan kısmı çıkardık ve yemek borusuna mideye tekrar ağızlaştırdık. Böylelikle de hastanın tekrar beslenebilmesine olanak sağladık. Daha önce su dahi içemeye hastamız şuan katı yiyecekleri ve hemen hemen her şeyi yiyebilecek bir duruma geldi. Şuan ameliyattan sonraki bir aylık dönemdeyiz ve her şey iyi gidiyor. Hastamız istediğin yiyip içebiliyor ve bu durumdan o da, biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Oğlumun her su içişinde, her yemek yiyişinde dua ediyorum"

Yaşadıkları zor sürecin ardından oğlunu sağılığına kavuşması nedeniyle çok mutlu ve duygulu olduğunu söyleyen anne İntisar Ali ise, "Ülkemizde iki kez ameliyat yaptırmıştık ama sorunlarımız devam etmişti. Çocuğumun durumu gittikçe kötüye gittiği için dostlarımız bize Türkiye'yi önerdi. Biz de sonrasında Hatem Hastanesi ve Serdar hocanın yanına geldik. Onlar da bizimle çok iyi ilgilenerek ameliyatı yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun sağlına kavuşması anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Oğlumun 2,5 yıl sonra yemek yemesi, su içmesi çok güzel, oğlumun her su içişinde, her yemek yiyişinde Serdar hoca ve hastane yönetimi ile diğer çalışanlara dua ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.