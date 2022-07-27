Genç kadını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi AVM’nin terasında korku dolu anlar İntihar girişimini hem izlediler hem kaydettiler

Gaziantep’te alışveriş merkezinin yemek katındaki terasa çıkarak intihara kalkışan genç kadını intihardan Şehitkamil İlçe Emniyet müdürü Alparslan Seçilmiş vazgeçirdi. İntihar girişimini film gibi izleyen vatandaşlar ise olay anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre tek başına alışveriş merkezine gelen 28 yaşındaki Rabia Ç., alışveriş merkezinin yemek katına çıktı. Yemek katının teras bölümüne giden 4 aylık hamile kadın, terasla korkuluk kısmının arasında bulunan cam bölümü aşarak metrelerce yükseklikteki korkuluk kısmına geçti. Korkuluklarda intihara kalkışan kadına ilk olarak güvenlik görevlileri ile terasta bulunan vatandaşlar müdahale etmek istedi. Korkulukların ucuna kadar gelen kadın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.



Emniyet müdürünün çabası sonuç verdi

İhbar üzerine alışveriş merkezine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü vekili Alparslan Seçilmiş, genç kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Terasta hüngür hüngür ağlayan hamile kadın, bir süre sonra emniyet müdürünün çabası sonucu intihar etmekten vazgeçti.



Hem izlediler hem çektiler

Olay yerine yığılan vatandaşlar ise telefon kameralarıyla olay anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. İntihar girişimini film gibi izleyen vatandaşların telefonlarını ellerinden düşürmemesi dikkat çekti. Olay anını hem izleyip hem de görüntüleyen bazı vatandaşların yakınlarını görüntülü arayıp olayı anlatması pes dedirtti.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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