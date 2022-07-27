Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı

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Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra NurdağıOsmaniye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ozay G. (45) yönetimindeki 46 ADS 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ozay ile otomobilde bulunan annesi Hatice G. (65) yaralandı. Yaralı anne ile oğlunun otomobili terk etmesinin ardından aracın motor bölümü alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı anneoğul ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-07-27 19:42:44



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