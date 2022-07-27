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Erol Bulut: Lige kalite olarak hazır değiliz

DHA

Erol Bulut: Lige kalite olarak hazır değiliz


Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takıma yeni transferler olmasına rağmen bazı mevkilerde eksiklikler olduğunu ve takımın istenildiği şekilde lige hazır olmadığını söyledi. Bulut, "Lige hazır mıyız, hazırız desek yalan söylemiş oluruz. Kalite olarak hazır değiliz. Transferlerimiz daha önce yapılmış olsaydı daha farklı yerlerde olabilirdik" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına Gaziantep'te devam ediyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman açma ve germe çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Transferler konusunda geç kalındığını ve erken yapılmış olması durumunda takımın daha güçlü olabileceğine dikkat çeken Erol Bulut, "Hazırlık maçları iyi geçti. Genel anlamda olumlu diyebilirim. Kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Kaybettiğimiz maçlarda ne eksiğimiz var bunu net olarak gördük. Yaptığımız transferler oldu. Transfer konusunda geç kaldığımızı söylemiştim. Çünkü transfer konusu çok hassas. Yeni transferin takıma ve futbolculara uyum sağlaması gerekiyor. Burada biraz geç kaldığımız söyleyebiliriz. Buna rağmen transfer komitemiz, sportif direktörümüz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi isimler takımımıza katıldı. Lig 10 gün sonra başlayacak. Oyuncularımız ligi biliyorlar evet ama takıma ve futbolcuların birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Hazırlık açısından da kondisyon açısından da bu süreç birkaç haftamızı alacak.  Markovic, biraz geride. Aynı şekilde Mustafa ve Abdulkadir'i de örnek verebiliriz. Oyuncularımız birkaç hafta içinde daha iyi konuma geldikten sonra hem kendi hem takım performansını arttıracaklardır" diye konuştu.
"TAKIM OLARAK BAZI MEVKİLERDE EKSİKLERİMİZ VAR"
Bulut, takımın bazı mevkilerde eksikliklerinin bulunduğunu ve lig sürecine hazır olmadıklarını söyledi. Transfer sürecinin devam ettiğini ve yeni gelecek oyuncular için takımda mevki alanları düşündüklerini dile getiren Bulut, "Bu sene iyi bir Gaziantep Futbol Kulübü oluşturmak ve göstermek istiyoruz. Önümüzdeki bu süreç içinde takımımıza iki veya üç daha futbolcu transferi gerçekleştirilebilir. Ama bu henüz kesin değil. Bazı mevkilerde eksikliklerimiz var. Tam istediğimiz gibi değiliz. Lige hazır mıyız hazır desek yalan söylemiş oluruz. Kalite olarak hazır değiliz. Aldığımız yeni oyuncular keşke daha önce gelmiş olsaydı. Takım içi çalışmaları birlikte yapmış olsaydık daha farklı bir yerde olabilirdik" şeklinde konuştu.
"DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKMALARI GEREKİYOR"
Altyapıdan gelen bazı oyuncuların kendilerini geliştirdiklerini ve onları ilerleyen dönemlerde kullanacaklarını söyleyen Bulut, "Takımda gençlere bu sene önem vermek istiyoruz. Sezon başında verdik de. Kamp dönemlerinde bizimle oldular. Maçlarda da yer aldılar. Takıma şu anda yararlı olabilir mi diye baktığımızda maalesef o seviyede değiller. İstediğimiz verimi maalesef maçlarda alamayacağız. Daha üst seviyelere çıkmaları gerekiyor açıkçası. Bu konuda bir iki arkadaşımız istediğimiz seviyeye yaklaştı. Onları değerlendirmeye çalışacağız. Diğerleri biraz geriden geliyorlar" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜTÜ
Erol Bulut'un açıklamaları
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-07-27 21:23:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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