Mustafa Eskihellaç: Güçlü ve kararlı bir Gaziantep izletmek istiyoruz



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Futbol Kulübü´nün Yeni Malatyaspor´dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç, takımına yeni sezonda güç katacağını söyledi. Eskihallaç, bu yıl taraftarlara güçlü ve kararlı bir Gaziantep FK izletmek istediklerini ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü´nün yeni transferi Eskihallaç, transfer sürecini, süreç içinde Erol Bulut ile olan görüşmelerini ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olması ile takıma katacağı yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki genç futbolcu Eskihellaç, Erol Bulut´u daha önceden tanıdığını ve birlikte çalışacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

`YENİ MALATYASPOR BANA DÖRT YILDA ÇOK ŞEY KATTI´

Transfer sürecinin uzun bir zaman diliminde gerçekleştiğini ve transfer olduğu Yeni Malatyaspor´u çok sevdiğini kaydeden Eskihellaç, "Transfer süreci biraz uzun oldu ama benim için güzel sonuçlandı. Malatya´yı çok seviyorum ve bundan sonraki dönem için başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca bana kattıkları her şey için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

`BANA SÜPER LİG FIRSATINI VEREN İLK İSİM EROL BULUT HOCAMDI´

Gaziantep FK´ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ve takıma çok şey katacağına inandığını söyleyen Eskihellaç, "Gaziantep Futbol Kulübü´ne geldiğim için çok mutluyum. Erol Bulut hoca transferimi çok istemişti. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yeni dönem kulüp ve benim için güzel olur. Zaten beni Süper Lig´de ilk kez oynatan da Erol hocamdı. Buraya da gelmemi çok isteyince ben de onu kıramadım. Buraya gelmemde biraz da bunun etkisi var. Hocayla beraber çalışacak olmaktan mutluyum" dedi.

`TRANSFER SÜRECİNDE EN CİDDİ DURUŞ SERGİLEYEN TAKIM GAZİANTEP FK OLDU´

Transfer döneminde çok takımla görüşmelerin gerçekleştirildiğini ancak bu süreçte en ciddi duruş sergileyen takımın Gaziantep FK olduğunu açıklayan Eskihellaç şu ifadelerde bulundu: "Transfer döneminde bir sürü görüşmeler oldu. Benim görüşmelerim oldu, kulüpler arasında görüşmeler oldu. Ama sonuçta kulübüm Yeni Malatya´nın bir beklentisi vardı. Bunların da yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte en ciddi ve kararlı duran Gaziantep FK idi. Malatya kulübü de zor durumda olduğu için onların çıkarları doğrultusunda hareket etmek istedim. Sonuçta Malatya´nın da, benim de, Gaziantep FK´nın da istediği gerçekleşti."

`BU YIL GÜÇLÜ VE KARARLI BİR GAZİANTEP FK TAKIMI İZLETMEK İSTİYORUZ´

Transferinin yapıldığı Gaziantep FK için büyük hedeflerinin olduğunu ve takımın taraftarlarına bu yıl güçlü bir Gaziantep FK izletmeyi hedeflediğini söyleyen Eskihellaç açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı: "Yeni dönem de kendi adıma da kulübüm Gaziantep FK adına da her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz. Güçlü ve kararlı bir Gaziantep takımı izletmek istiyoruz. Taraftarları da kendimizi de mutlu etmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gaziantep FK antrenmanı

Mustafa Erhallaç'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler(FOTOĞRAF)DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-07-28 10:41:54



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