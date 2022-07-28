GTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Teymur: “Tedbiri elden bırakmamalıyız” Yıldırım: “Tarım için dersler çıkarmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Teymur: “Tedbiri elden bırakmamalıyız” Yıldırım: “Tarım için dersler çıkarmalıyız”

İHA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Teymur: “Tedbiri elden bırakmamalıyız” Yıldırım: “Tarım için dersler çıkarmalıyız”

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Covid19 pandemisinin son yıllarda tüm dünyayı oldukça zor durumda bıraktığını belirten Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Maalesef salgından kurtulduk, rahatladık derken vaka sayılarının tekrar artışa geçmesi bizleri endişelendirdi. Diliyoruz ki hatırlamak tasvip etmediğimiz o günlere geri dönmeyelim. Fakat her ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Uzun süredir maske ve mesafe konularını toplumumuzun büyük bir kısmı rafa kaldırdı. Birçoğumuz pandemiyi unuttu. Ama unutmamamız gerekiyor. Çünkü çok acı tecrübeler yaşadık. Bu acı tecrübeleri bir daha yaşamamak, giderek artan vaka sayılarına dur demek için maske ve mesafe konularına hassasiyetle yaklaşmalı, aşılarımızı da asla ihmal etmemeliyiz” dedi.
“Tarımda kendine yeten ülkeler geleceğin güçlü aktörleri olacaktır”
Meclis toplantısında Gaziantep Ticaret Odasının temmuz ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı konuşmada tahıl koridoru, tarım ve gıda krizine dikkat çekti.
Pandemide bozulan tedarik zincirinin ve ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dünya gıda sisteminde çok önemli sorunlara yol açtığını ifade eden Yıldırım, “Ukrayna, depolarındaki 20 milyon tonu aşkın tahılı ihraç edemiyor. Batılı ülkelerinin Rusya’ya yönelik ambargosu ise Rusya’dan da tarım ürünleri ihracatını zorlaştırdı. 22 Temmuz'da İstanbul'da, tahıl koridoru için atılan imzayı ülkemizin diplomatik bir başarısı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.
Koridorun işlemesinin ve Ukrayna’daki tahılın sevkiyatının dünya gıda krizine karşın olumlu bir adım olacağını söyleyen Yıldırım, “Ama eğer doğru okursak tahıl koridoru hem Türkiye için hem dünya için önemli dersler içeriyor. Pandemi sürecinde fark ettiğimiz tarımda kendine yeterliliğin önemi bu savaş ile bir kez daha anlaşıldı. Umarım dersimizi iyi alır, tarımın önemi ve bu konuda Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli doğru değerlendirmeyi başarırız. Tarımı, çiftçiyi destekleyici politikalara öncelik vermeliyiz. Bir karış toprağın bile boş kalması, ekilememesi hepimizin sorunudur. Çiftçimiz ekmeli, ektiğinden de geçimini kolayca sağlayabilmelidir. Bilinmelidir ki tarımda kendine yeten ülkeler geleceğin güçlü aktörleri olacaktır. Tarımda kendimize yeter hale gelebilmek hepimizin sorumluluğudur” diye ekledi.
“Finansmana erişim giderek zorlaşıyor”
Geçtiğimiz pazartesi günü Finansal İstikrar Komitesinin yaptığı toplantıdan sonra Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğini belirten Yıldırım, “İş dünyası olarak durumu analiz ettiğimizde; alınan tedbirlerin kredi piyasasına etkilerinin finansmana erişimimizi zorladığını net bir şekilde söyleyebiliriz.” diyerek şöyle devam etti:
“Bildiğiniz üzere BDDK, döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren kararlar almıştı. 7 Temmuzda bu kısıtlayıcı kararlarda bazı esnemeler yapıldı. Atılan bu olumlu adımlara, yapılan çalışmalara rağmen ne yazık ki finansman maliyetlerinin pahalılığı finansmana erişimimizi zorluyor TCMB faizleri düşürmesine rağmen ticari kredi faizleri son 4 yılın zirvesine tırmandı. Ticari kredi faizleri şu an yüzde 30’un üzerinde. Tüketici kredi faizleri de Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviyede. Merkez Bankası verileri ticari kredi büyüme hızının hız kestiğini gösteriyor. Haziran başında yüzde 49,3 olan toplam kredi büyümesi yüzde 39,3’e indi. Kısaca finansmana erişim giderek zorlaşıyor. Finansmana ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler yumuşatılsa da yeterli değil. Kısa vadeli, günü kurtaracak uygulamalar maalesef ülke ekonomimizin potansiyelini kullanmamızı kısıtlıyor. Zira öngörümüz kalmıyor. İhtiyacımız olan yapısal ve kalıcı tedbirler“
“EuroDolar paritesi ihracatçıları zor durumda bırakıyor”
Mecliste yaptığı konuşmada EuroDolar paritesine de değinen Yıldırım, “EuroDolar paritesinin 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelmesi de olumsuzluk oluşturuyor. Dolar ve Euro’nun eşitlenmesi, gelirinin önemli bir kısmı Euro, maliyeti ise dolardan oluşan ihracatçıları zor durumda bırakmaya başladı. Türkiye’nin ihracat gelirlerini ağırlıklı olarak Euro oluşturuyor. Ama ithalat ve dış borç ödemelerimizin ağırlığı dolar. Yani ekonomik faaliyetlerimize bir olumsuz yansıma da pariteden geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırsal mahalleleri gezdiler vatandaşları dinlediler Kirazoğlu ve Fadıloğlu vatandaşların istek ve taleplerini dinledi Fadıloğlu: “Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emrinizdeyiz”
YEREL HABERLER Kırsal mahalleleri gezdiler vatandaşları ...
Ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet saçtı Korkunç cinayeti 4 yaşındaki kızın önünde işledi Cani koca uyudukları sırada pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet ...
Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı Operasyonlarda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem ...
Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele ...
Mustafa Eskihellaç: Güçlü ve kararlı bir Gaziantep izletmek istiyoruz
YEREL HABERLER Mustafa Eskihellaç: Güçlü ve kararlı bir Gaziantep ...
Mustafa Eskihellaç: “Gaziantep FK’ya geldiğim için çok mutluyum” Gaziantep FK’nın yeni transferi Mustafa Eskihellaç: “Transfer süreci biraz uzun oldu ama benim için güzel sonuçlandı” “Yeni dönemde iyi bir Gaziantep FK izletmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Mustafa Eskihellaç: “Gaziantep FK’ya geldiğim için ...
YKS tercih döneminde psikolojik yaklaşımlar SANKO Üniversitesi’nden Uzm. Klinik Psikolog Kolukısa: “Verilen kararlar kendi hedeflerinize yönelik olsun, baskı altında verilen kararlar olmasın”
YEREL HABERLER YKS tercih döneminde psikolojik yaklaşımlar SANKO ...
Erol Bulut: Lige kalite olarak hazır değiliz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Lige kalite olarak hazır değiliz
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul ...
Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" Gaziantep FK hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi ...
Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'da
Şahinbey’de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de asfalt çalışmaları devam ediyor
Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu ...
Genç kadını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi AVM’nin terasında korku dolu anlar İntihar girişimini hem izlediler hem kaydettiler
YEREL HABERLER Genç kadını intihardan emniyet müdürü ...
Gaziantep'te 18 ikamete yönelik şok uyuşturucu operasyonu Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 18 ikamete yönelik şok uyuşturucu ...
Bir günde 3 bin 549 ton asfalt serimi
YEREL HABERLER Bir günde 3 bin 549 ton asfalt serimi
Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ...
Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ağırlıyor Fadıloğlu: “Sporcu unvanına sahip olmalarını istiyoruz”
YEREL HABERLER Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ...
Ağıl yangınında, 12 yaşındaki Hamza öldü
YEREL HABERLER Ağıl yangınında, 12 yaşındaki Hamza öldü
Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü
Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü Yangında 30 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak ...
GAÜN’de tercih dönemi için tanıtım bürosu kuruldu
YEREL HABERLER GAÜN’de tercih dönemi için tanıtım bürosu kuruldu
379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu
YEREL HABERLER 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu
AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep’i kuşattı
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep’i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.