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Kırsal mahalleleri gezdiler vatandaşları dinlediler Kirazoğlu ve Fadıloğlu vatandaşların istek ve taleplerini dinledi Fadıloğlu: “Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emrinizdeyiz”

İHA

AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Şehitkamil ilçesine bağlı mahalle olan köyleri ziyaret etti. Halkın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kırsal mahalleleri gezdiler vatandaşları dinlediler Kirazoğlu ve Fadıloğlu vatandaşların istek ve taleplerini dinledi Fadıloğlu: “Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emrinizdeyiz”

AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Şehitkamil ilçesine bağlı mahalle olan köyleri ziyaret etti. Halkın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil edilmesiyle birlikte Gaziantep'e gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve AK Parti Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şehitkamil ilçesine bağlı mahalle olan köy ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Küllü köyüne ziyarette bulunan Milletvekili Kirazoğlu, Başkan Fadıloğlu, ve ilçe Başkanı Yılmaz, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Samimi bir şekilde geçen sohbette vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kirazoğlu ve Fadıloğlu, çözüm noktasında gerekenlerin yapılacağının sözünü verdiler.
“Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir”
Vatandaşlara hitaben konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, "Konuşmama başlamadan önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Son 10 yıldır yaşadığımız sıkıntıların sebebi de bu. Eğer biz ayakları prangalı, kolları kelepçeli bir şekilde yürümeye devam etseydik, Türkiye olarak sorun yoktu. Ama artık ayağa kalkmış, bölgesel ve küresel anlamda söz sahibi, ekonomisi güçlü, savunma sanayisi güçlü, bu ülkenin, bu ümmetin, hatta Azerbaycan’ın, Libya’nın, Kıbrıs’taki ve Bosna’daki kardeşlerimizin haklarını kararlılıkla, azimle ve güçlü bir şekilde savunabilen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu duruşumuzu kararlılıkla devam ettireceğiz. Tabii bu güç, siz değerli milletimizin daima Cumhurbaşkanımızın yanında durmasıyla olacaktır" şeklinde konuştu.
“Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek”
Her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim derdimiz sizin derdiniz ile dertlenmek, meselelerinize çözüm üretmektir. Onun için bu görevlere seçildik, bu görevi ifa etmek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emrinizdeyiz. Biz konuşmaktan daha ziyade sizleri dinlemek istiyoruz. Tüm köylerimizi tek tek ziyaret edeceğiz. Hanım kardeşlerimizin talepleri nedir? Çocuklarımızın beklentileri nedir? Onları dinleyeceğiz. Eksiğimizi göreceğiz, elimizdeki imkanlarla eksiklerimizi gidereceğiz" ifadelerini kullandı.
“İlçemiz her türlü hizmeti almaya devam edecektir”
AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "AK Parti teşkilatları olarak Şehitkamil’de, Gaziantep’te birlik ve beraberlik içinde Milletvekillerimizle, Belediyelerimizle Belediye Başkanlarımızla milletimize hizmetin gayreti içindeyiz" diyerek şöyle konuştu; "Ben bu anlamda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Mahallelerimizde ne tür sıkıntı varsa, mahalle sakinlerinin taleplerini ne zaman Başkanımıza ilettiysek sağ olsun hiç bir zaman boş çevrilmedik. Mahallelerimizde sosyal tesisler olsun, kilitli parke taşı çalışmaları olsun, arazi yolu açma çalışmaları olsun Başkanımız sayesinde siz değerli mahalle sakinlerimizin hizmetine sunuldu. Şehitkamil ilçemiz, AK Parti belediyeciliği ile her türlü hizmete almaya devam edecektir. Ben bir kez daha huzurlarınızda Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Kirazoğlu, Başkan Fadıloğlu ve ilçe Başkanı Yılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte sırasıyla İbrahimşehir, Battal, Aşağı ve Yukarı Arıl, Bilek, Türkyurdu, Günbulur, Sinan ve Taşlıca mahallelerini ziyaret ettiler. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kirazoğlu ve Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

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