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Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı Şahısları evde zorla tutan 2 şahıstan 1'i tutuklandı

İHA

Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı Şahısları evde zorla tutan 2 şahıstan 1'i tutuklandı

Gaziantep'te illegal yollarla ülkeye giren ve bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı. Yabancı uyruklu şahısları evde zorla tuttuğu tespit edilerek yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından illegal yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahsın Gaziantep'te bir ikamette zorla tutulduğunu tespit etti. Tespitler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon sonucunda ikamette zorla tutulan şahıslar kurtarıldı. Göçmenleri ikamette zorla tuttuğu tespit edilen M.Ö. ve E.E.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs ise yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.E.Ö. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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