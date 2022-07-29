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Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi Atık faciasının yaşandığı otoyol siyaha büründü Sızıntının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

İHA

Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi Atık faciasının yaşandığı otoyol siyaha büründü Sızıntının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Otoyol havadan görüntülendi
Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları dron kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan tır da dronla görüntülendi.

Otoyol siyaha büründü
Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü. Ekiplerin yola akan atığı iş makineleri ile yol kenarında açılan bir çukura dökme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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