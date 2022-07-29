Kolluk Gözetim Komisyonu Farkındalık Eğitim Programı Programın 8. Toplantısı Gaziantep’te gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kolluk Gözetim Komisyonu Farkındalık Eğitim Programı Gaziantep’te gerçekleşti. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakanlık yetkilileri, İl protokolü, kolluk temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

“Kolluk gözetimi ile ilgili toplumsal farkındalığı yükseltmeyi amaçlıyoruz”

Maliye Teşvik Kurulu Başkanı İbrahim Akın, “Kolluk gözetim komisyonu kurulmasıyla amaçlanan ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem veya tutumları hakkında ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almak. Bu konuda idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Bütün bu süreçleri sivil bir mekanizma vasıtasıyla izleyebilmektir. Kolluk Gözetim Komisyonu ayrıca illerde valilik il idare kurulu müdürlükleri, ilçelerde yazı işleri müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Dairesi Başkanlıkları bünyesinde kolluk şikayet büroları şeklinde teşkilatlanmıştır. Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının arttırılması programının 8.’sini bugün Gaziantep ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu programla, kolluk gözetimi ile ilgili toplumsal farkındalığı yükseltmeyi, görevli personele rehberlik etmeyi, konuyla ilgili mesleki bilgi ve becerileri paylaşmayı ve uygulamada birliktelik sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Sadece işin şikayet boyutu değil beğenilerinde aktarılması gerekiyor”

Sadece işin şikayet boyutu değil beğenilerinde aktarılması gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Önemli olan insan önemli olan vatandaş. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanımızın koordinesinde bütün bakanlıklar bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bugün ki çalışmada da İçişleri Bakanlığımız sizlerle birlikte yapacaklar. Çalışırken, işimizi yaparken, vatandaşa hizmet ederken hiç birimizin bir mesleki taassubu yok. Dolayısıyla yüzbinlerce kişinin birlikte çalıştığı bir ortamda işini eksik veya hatalı yapanlarda olabiliyor. Ast olan bir irade ortaya koyabilmektir. Bunun sivil boyutunun olması çok önemlidir. Ama bunun oranına baktığımızda çok küçük bir oranda işini eksik, yanlış yapan mesai arkadaşımızın olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla sadece işin şikayet boyutu yok. Beğenilerinde aktarılması gerekiyor. 24 saat çalışan kimi zaman 2 gün üst üste görev yapan kolluk kuvvetlerinin vatandaşa dokunurken, vatandaşın o memnuniyeti tıpkı şikayetler gibi bir üst makama iletmesi hem arkadaşlarımızı motive eder hem de bu çalışmanın amacına da hizmet etmiş olur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök konuyla ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

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