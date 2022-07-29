Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Tiryakioğlu: “Gıda üretimi ve ihracatındaki stratejik önemimizi daha da güçlendireceğiz” “Tahıl koridoru, spekülasyonların önüne geçecek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğinde Mersin’de toplandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’nı da katılımıyla gerçekleşen sektör kurulu toplantısında, Karadeniz tahıl koridoru ve ihracatçının kota sorunları ele alındı.

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu üyeleri, Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’dan, bulgur, makarna, nohut gibi ürünlerin ihracatına getirilen kotaların kaldırılması ve ihracatın önünün açılması yönünde taleplerde bulundu. Sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, tüm kota ve kısıtlamalardan kaynaklanan firma sorunlarının farkında olduklarını, iç piyasada sorun olmaması halinde ihracatçının önünü açacak ve sektörü rahatlatacak çözüm yollarını bulacaklarını söyledi.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bakan Yardımcımız Sayın Ö. Volkan Ağar’ın da katılımı ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunlarımızı doğrudan iletme imkanı bulduk. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Tiryakioğlu, toplantıda özellikle makarna, bulgur, nohut gibi ürünlere uygulanan ihracat kısıtlamalarının dile getirildiğini belirterek, “Toplantıda, bulgur ihracatına getirilen kota uygulamasının kaldırılması istenildi. Ülkemizin yıllık bulgur üretiminin ortalama 1 milyon ton olduğunu belirten sektör temsilcileri, iç piyasaya fazlası ile yeten üretimden kalan miktarın ihracatının önünün açılması gerektiğini ifade ettiler. Yine nohutta hiçbir zaman rafların boş kalmadığı belirtilerek bir tedarik sıkıntısının yaşanmayacağı vurgulandı. Yeni açılan firmalara verilen 5 ton kotanın da çok düşük olduğu kaydedildi. Yine kırmızı mercimekteki döviz kullanım oranı ile ilgili talepler bir kez daha dile getirildi. Ayrıca, AB’ye yapılan makarna ihracatında kotanın kaldırılması için çalışma yapılması istenildi. Şu anki 20 bin ton kapasitenin 3 yıla kadar 100 bin tona çıkarılabileceği dile getirildi. Sektör temsilcileri ayrıca, İstanbul’da aynı anda düzenlenen iki fuar uygulamasının kaldırılmasının da doğru olacağını vurguladılar. İki ayrı fuar yerine uluslararası çapta daha prestijli sektörel bir fuarın düzenlenmesinin daha faydalı olacağı ifade edildi. Toplantıda dünyanın gündemi olan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili konular da ele alındı. Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın dünyanın ihtiyaç duyduğu ülkelere ulaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye tarihi bir rol üstlendi. Bu koridor ticari olduğu kadar aynı zamanda insani bir koridordur. Türkiye bu konuda büyük bir başarıya imza attı. Bizler bu konuda ülkemize her türlü desteği vermeye hazırız. Karadeniz tahıl koridorunun devreye girmesi ile birlikte, tahıl ürünlerindeki spekülatif artışların da önüne geçilecektir. Bu durum fiyat istikrarına ve tedarik zincirine olumlu şekilde yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryakioğlu toplantıda, sektörün 6 aylık ihracat verilerinin de değerlendirildiğini belirterek, “Türkiye olarak bu alanda iyi bir noktada bulunuyoruz. Ülkemiz dünyanın gıdasının üretim ve ihracatında stratejik bir öneme sahip. Bu başarıyı çok önemsiyoruz. Ancak, hedefimiz başarıyı kalıcı hale getirmektir. Bunun için gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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